Петербургский фестиваль "Скрипка на Невском" освоит новую локацию

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 24 августа. /ТАСС/. Седьмой фестиваль "Скрипка на Невском" откроется 24 августа в Петербурге при участии виртуозов скрипки разных поколений. Начнет парад концертов камерный ансамбль "Солисты Санкт-Петербурга" под руководством автора идеи фестиваля народного артиста России Михаила Гатварга.

Скрипачи откроют новый фестивальный адрес - Дворы Академической капеллы Санкт-Петербурга, исторический ансамбль с видом на Дворцовую площадь.

"Самое главное, что фестиваль пользуется интересом у петербуржцев, потому что концерты проходят при большом стечении народа. Понятно, что сейчас с поправкой на пандемию это все выглядит немножко иначе. И на этот раз концерты пройдут в том числе и под крышей Капеллы. Мне приятно, что в фестивале участвуют мои ученики, и ученики моих учеников, которые выступят в ансамблях, квартетах и сольно", - сказал корреспонденту ТАСС Михаил Гантварг, постоянный участник этого проекта.

Фестиваль, проходящий при поддержке Комитета по культуре Санкт-Петербурга, за шесть лет вошел в число музыкальных достопримечательностей города. Его центром обычно была открытая площадка на Площади Искусств. На этот раз праздник пройдет в новой локации - во Дворах капеллы и под крышей этого знаменитого зала у Певческого моста. В течение четырех дней здесь будут проходить дневные и вечерние концерты. Слушатели смогут посетить их бесплатно, но по предварительной регистрации, чтобы соблюсти все требования по противодействию новой коронавирусной инфекции.

В четыре фестивальные программы войдут произведения для скрипки и других струнных инструментов. Это концерты "Разные скрипки", "Вальсы, польки и не только…", "Со скрипкой вокруг света". Отдельные концерты составлены из сочинений Вольфганга Амадея Моцарта.

Среди участников - Пушкин-квартет, Ауэр-квартет, Симфонический оркестр национальной оперной премии "Онегин", Симфонический оркестр Северо-Запада России, а также многочисленные солисты. Вечерние концерты будет транслироваться онлайн в группе VK.