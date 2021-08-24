Московская консерватория откроет юбилейный сезон 2 сентября

МОСКВА, 24 августа. /ТАСС/. Пианисты Михаил Воскресенский и Екатерина Мечетина 2 сентября откроют сезон Большого зала Московской консерватории, посвященный 155-летию учебного заведения. Об этом сообщили ТАСС во вторник в пресс-службе консерватории.

"В честь юбилея выступят выдающиеся пианисты - народный артист России Михаил Воскресенский и заслуженная артистка России Екатерина Мечетина. Оба музыканта не только окончили этот прославленный вуз, но и воспитывают новые поколения артистов", - подчеркнули в пресс-службе.

Михаил Воскресенский выбрал для праздничного концерта "Карнавал" Шумана и "Мимолетности" Прокофьева. "Для меня это самый лучший зал, хотя я немало гастролировал в разных странах мира, выступал, к примеру, в Японии в залах на три тысячи мест, - привели в пресс-службе слова пианиста. - Акустика у нас - потрясающая, и такой она осталась и после ремонта. Считаю, что БЗК - уникальный зал, и мы должны гордиться, что имеем такое сокровище".

Екатерина Мечетина исполнит "Картинки с выставки" Мусоргского. "Я горячий сторонник той системы музыкального образования, что сложилась в нашей стране, - призналась она. - Как вы понимаете, мои патриотические чувства - прежде всего на стороне родной Московской консерватории, чья школа признана во всем мире, диплом Московской консерватории всегда высоко котировался. Это доказано 155 годами ее существования".

Концерты к юбилею консерватории будут идти весь сентябрь в ее залах. В центральных - 12 и 13 сентября - примут участие такие прославленные музыканты, как Владимир Юровский, Юрий Башмет, Хибла Герзмава, Александр Князев, Николай Луганский, Никита Борисоглебский.

О консерватории

Московская государственная консерватория им. П. И. Чайковского основана в 1866 году по инициативе композитора и пианиста Антона Рубинштейна при поддержке великой княгини Елены Павловны. По приглашению Рубинштейна в Москву из-за границы приехали известные артисты Фердинанд Лауб и Бернгард Косман, преподавателем стал также Петр Чайковский, имя которого учебное заведение носит с 1940 года. В 2003 году Московской консерватории был присвоен статус университета, сегодня это один из ведущих музыкальных вузов России и мира. В состав Московской консерватории входят 7 факультетов и межфакультетские кафедры. При ней действуют оркестры, хор, ансамбли.

Среди известных выпускников Московской консерватории - композитор, автор музыки гимна СССР и РФ Александр Александров, пианисты Давид и Владимир Ашкенази, альтист Юрий Башмет, сестры Гнесины, пианист Денис Мацуев, композиторы Николай Метнер, Сергей Рахманинов, Александр Скрябин, Андрей Эшпай, Александра Пахмутова, пианист Святослав Рихтер, виолончелист Мстислав Ростропович и многие другие всемирно известные деятели музыкального искусства.