Александр Петров возглавил рейтинг главных молодых актеров в России

МОСКВА, 25 августа. /ТАСС/. Рейтинг главных молодых актеров в России по версии профильных изданий "Бюллетень кинопрокатчика" и Кино-Театр.Ру возглавил Александр Петров, картины с его участием отечественные зрители посещали чаще всего. Второе место занял Милош Бикович, на третьем оказался Кирилл Нагиев, сообщают в среду составители списка.

Деятельность артистов оценивалась по ряду ключевых критериев, среди которых общее количество проектов, число главных ролей, фестивальные награды, кассовые сборы, а также попадание фильма с участием актера на верхние позиции рейтингов телеканалов.

"Главным актером в возрасте до 35 лет (включительно) в российской индустрии все еще остается Александр Петров <…> Именно Петров может похвастать самой внушительной посещаемостью своих картин среди всех участников топа и впечатляющей востребованностью своих проектов онлайн. Он чаще всех играет главные роли и активно участвует в рекламных кампаниях", - рассказали составители списка. За последнее время Петров появился в таких фильмах, как "Текст" (2019), "Вторжение" (2019), "Лед 2" (2020), "Стрельцов" (2020) и других.

Вторую строчку рейтинга занял Милош Бикович, который стал лидером по показателю онлайн-просмотров проектов с его участием. Высокое место в топе ему обеспечил, в частности, успех комедий "Холоп" (2019) и "Отель "Белград" (2020). На третьей строке оказался Кирилл Нагиев, чему также способствовали фильмы "Холоп", "Марафон желаний" (2020) и ряд сериалов. Кроме того, в десятку лидеров включили Павла Прилучного, Юру Борисова, Виктора Хориняка, Ивана Янковского и других артистов.

Как уточнили в изданиях, в расчет брались фильмы, которые выходили в кинотеатрах с 1 января 2019 года по 30 июня 2021 года и собрали по итогам проката более 10 млн рублей, а также различные многосерийные проекты, выходившие онлайн за тот же период и в телеэфир в период с 1 января по 30 июня 2021 года.