СМИ: Warner Bros. раскрыла название новой части франшизы "Матрица"

ТАСС, 25 августа. Киностудия Warner Bros. на CinemaCon раскрыла название четвертой части фильма серии "Матрица". Об этом во вторник сообщило издание Deadline.

По его информации, новая часть кинокартины получила название The Matrix: Resurrections ("Матрица: Воскрешение"). Киану Ривз исполнит роль главного героя фильма Нео, как и в предыдущих трех частях.

Warner Bros., как сообщает издание, также представила трейлер фильма. Согласно трейлеру, Нео оказывается в однообразном мире, который похож на его реальность в первой части фильма. Главный герой встречает свою возлюбленную Тринити в кафе, однако не узнает ее.