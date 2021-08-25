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СМИ: Warner Bros. раскрыла название новой части франшизы "Матрица"

По данным Deadline, новая часть кинокартины получила название "Матрица: Воскрешение"

ТАСС, 25 августа. Киностудия Warner Bros. на CinemaCon раскрыла название четвертой части фильма серии "Матрица". Об этом во вторник сообщило издание Deadline.

По его информации, новая часть кинокартины получила название The Matrix: Resurrections ("Матрица: Воскрешение"). Киану Ривз исполнит роль главного героя фильма Нео, как и в предыдущих трех частях.

Warner Bros., как сообщает издание, также представила трейлер фильма. Согласно трейлеру, Нео оказывается в однообразном мире, который похож на его реальность в первой части фильма. Главный герой встречает свою возлюбленную Тринити в кафе, однако не узнает ее.

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