Храм Архангела Гавриила XVIII века на Чистых прудах в Москве утвердили предметом охраны

МОСКВА, 25 августа. /ТАСС/. Церковь Архангела Гавриила начала XVIII века на Чистых прудах в Москве, или, как ее называют, Меншикова башня, утверждена предметом охраны. Она была построена в 1707 году по заказу сподвижника Петра I Александра Меншикова и относится к редкому типу подколокольных храмов, сообщила в среду пресс-служба столичного департамента культурного наследия.

"Меншикова башня - одна из достопримечательностей в окрестностях Чистых прудов. Зданию удалось избежать пожара 1812 года, до наших дней в его убранстве сохранилось множество исторических деталей. Башня является объектом культурного наследия федерального значения. Специалисты исследовали этот памятник и описали все его ценные элементы, их данные стали основой для утвержденного предмета охраны", - приводятся в сообщении слова главы Мосгорнаследия Алексея Емельянова.

Особо ценными признаны планировка Меншиковой башни, ее конструкция, крыша, купол, оконные и дверные проемы, облик фасадов и убранство интерьеров, а также все элементы архитектурного декора. Эксперты выделили лепные украшения (плафоны, горельефы), металлические кованые ограждения, многоярусный иконостас, белокаменный пол.

Также в предмет охраны были включены белокаменные наличники с сандриками (небольшими карнизами) на окнах церкви, картуши (декоративные детали в виде свитка), колонны, пилястры (плоские колонны), гирлянды, белый цоколь, а также вазоны на постаментах.

Над проектом трудился выдающийся архитектор того времени Иван Зарудный, к работе привлекались и итальянские мастера. Храм был построен в стиле петровского барокко. От классического итальянского с вычурными украшениями и обилием деталей он отличается большей строгостью и симметричностью, а также элементами, заимствованными у немецкой, шведской и голландской городской архитектуры.

История храма

После постройки церковь Архангела Гавриила имела другой внешний вид. Так, башня-звонница была деревянной. Ее венчал 30-метровый шпиль с золоченой фигурой парящего ангела. В 1708 году на башне установили английские часы с курантами и повесили 50 колоколов. Церковь стала самым высоким зданием в Москве. Ее высота со шпилем составляла 81 м. В 1710 году после отъезда Александра Меншикова в Санкт-Петербург финансирование храма прекратилось. Он начал быстро ветшать. В 1723 году в храме произошел пожар, который полностью уничтожил верхнюю деревянную часть церкви. Рухнувшие колокола существенно повредили своды здания и его внутреннюю отделку. В таком полуразрушенном состоянии храм находился вплоть до 1773 года.

"Именно тогда его восстановлением занялся масон Гавриил Измайлов. Верхний ярус башни-звонницы выложили из кирпича, а затем ее проемы заложили. Шпиль и скульптура ангела так и не были восстановлены. Наружные и внутренние стены храма украсили масонскими символами и надписями на латинском языке. Их уничтожили в середине XIX века по распоряжению митрополита Московского Филарета", - говорится в сообщении.

В 1792 году в здании бывшей усадьбы Александра Меншикова разместили почтамт, к которому отнесли и Меншикову башню. Вплоть до конца XIX столетия церковь считалась ведомственной и называлась храмом Архангела Гавриила при Почтамте. Лишь из-за нехватки денег у почтового ведомства на содержание церкви она стала приходской. В 30-е годы ХХ столетия храм был закрыт. В 1947-м он стал частью подворья Антиохийского Патриархата и в нем возобновились богослужения.