Более 200 экспонатов представят на выставке-реконструкции об эпохе викингов в Смоленске

ТАСС, 25 августа. Смоленский культурно-выставочный центр им. Тенишевых представит более 200 копий предметов IX-XI вв. на выставке исторической реконструкции об эпохе викингов. Их оригиналы были найдены в ходе раскопок на территории археологического комплекса "Гнездово" в Смоленской области, сообщила ТАСС представитель выставочного отдела центра.

"На выставке будет представлено свыше 200 экспонатов, предметы, которыми пользовались викинги. Все реплики и репродукции - это точная копия экспонатов, найденные во время археологических раскопок в Гнездовском археологическом музее-заповеднике, которые проводились в разные периоды", - говорится в сообщении.

В экспозицию войдут предметы повседневного быта викингов IX-XI вв., мужские и женские костюмы древнерусской знати и скандинавов, инструменты мастеров кузнечного дела, а также подборка украшений языческой символики и христианских нательных крестиков. Кроме того, будет воспроизведена инсталляция жилища викингов, предположительно, походный шатер. "В рамках выставки также будут устроены боевые инсталляции, процессы ткачества, показ кузнечного ремесла - мы в буквальном смысле сможем увидеть процесс ковки. Интерактивная составляющая выставки очень сильная", - отметили в сообщении.

Репродукции сделаны клубом исторической реконструкции "Истоки" и основаны на экспонатах, найденных в Гнездово во время раскопок. Выставка откроется в конце августа, добавили в центре.

Крупнейший памятник эпохи викингов и образования древнерусского государства на Руси в IX-XI вв, Археологический комплекс Гнездово, расположен на берегах реки Днепр в 13 км к западу от Смоленска, его общая площадь составляет порядка 400 га. Когда-то на этом месте находилось около 4 тыс. курганов и несколько поселений, в том числе укрепленных. Комплекс был открыт в 1867 году, когда при строительстве железной дороги Орел - Витебск там обнаружили богатейший раннесредневековый клад. В разное время при археологических раскопках здесь находили остатки корабля, останки костей воинов, амфору со славянской надписью "Гороушна", начертание которой стало древнейшей русской надписью, известной науке.