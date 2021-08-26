Минкультуры: концепцию развития креативных индустрий могут принять в ближайшее время

МОСКВА, 26 августа. /ТАСС/. Концепцию развития креативных индустрий могут принять в ближайшее время, после чего появятся межведомственные рабочие группы для взаимодействия между разными министерствами в этой области. Об этом сообщила глава Департамента кинематографии и цифрового развития Минкультуры РФ Светлана Максимченко.

"Я думаю, что это работа в рамках межведомственного взаимодействия. Рабочие группы, безусловно, появятся после принятия концепции развития креативных индустрий, которая, думаю, будет принята в ближайшее время", - сказала Максимченко в рамках дискуссии на "Российской креативной неделе", отвечая на вопрос модераторов, как будет выстраиваться взаимодействие между разными министерствами после принятия концепции. Разработку концепции осуществляло Минкультуры РФ.

Максименко отметила, что для развития креативных индустрий требуется системный подход. "Недостаточно просто раздать деньги на некоторые креативные проекты. Речь идет и об образовании и подготовке кадров, о подготовке инфраструктуры для развития творческой и предпринимательской деятельности, о финансовых механизмах поддержки, специальных налоговых режимах. Здесь важна системная поддержка. При этом для каждого региона [необходим] свой путь", - пояснила она.

Фест-форум "Российская креативная неделя" (Russian creative week, RCW), включающая более 300 мероприятий и затрагивающая 14 индустрий, начала работу в четверг в Парке Горького в Москве. Это открытая дискуссия креативных индустрий, бизнеса, государства, институтов развития, лидеров общественного мнения.