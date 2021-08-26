Государство может увеличить финансирование Фонда кино

МОСКВА, 26 августа. /ТАСС/. Объем финансирования, который выделяется государством Фонду кино, может быть увеличен. Об этом заявил в четверг начальник управления президента РФ по общественным проектам, председатель оргкомитета "Российской креативной недели" Сергей Новиков в ходе сессии "Цифровые платформы, производители контента и государство: как найти баланс интересов для повышения инвестиционной привлекательности креативных индустрий", которая проходит в рамках "Российской креативной недели".

"Кинематографисты как отраслевое сообщество сгруппировались, объединились и вышли с инициативой в правительство об увеличении бюджетных лимитов, и мы в данном случае как администрация президента поддерживаем. И, надеюсь, это произойдет", - сказал Новиков.

Он отметил, что Фонд кино ранее был самым крупным институтом развития для производителей контента, "поскольку кинематография является креативной индустрией и центром создания смыслов". По словам Новикова, с 2012 года объем средств, выделяемых государством Фонду кино, не индексировался, составляет около 3 млрд рублей в год. Вместе с тем стоимость кинопроизводства выросла, добавил он.

В свою очередь генеральный директор ТАСС Сергей Михайлов, который выступил в качестве модератора сессии, отметил, что необходимо создавать много качественного и конкурентоспособного в мировом масштабе контента, который востребован аудиторией и хорошо монетизируется". "Одна из первых наших общих задач - создание именно уникального контента. Отрасль очень активно растет, и нужно разговаривать о том, чего нам не хватает сегодня для более интенсивного роста, с какими ограничениями и проблемами мы сталкиваемся, что мешает росту объема инвестиций в этом направлении", - подчеркнул он.

Фест-форум "Российская креативная неделя", включающий более 300 мероприятий и затрагивающий 14 индустрий, проходит 26-29 августа в Москве. ТАСС - генеральное информационное агентство мероприятия.