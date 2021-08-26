Эксперт: организаторы концертов в России несут почти 100% убытков из-за пандемии

МОСКВА, 26 августа. /ТАСС/. Убытки организаторов концертов в России из-за запрета массовых мероприятий на фоне пандемии коронавируса составляют не менее 95%, сообщил в четверг руководитель группы компаний SAV Entertainment и "Русский шоу-центр", председатель правления Ассоциации концертно-театральных и билетных организаций (КТиБО) Владимир Зубицкий.

"Отрасль на сегодняшний день практически понесла убытки в 100%, так как мы не работаем. Может быть, 95% [убытков]", - сказал он на пресс-конференции в ТАСС.

По словам Зубицкого, из-за простоя многие представители отрасли лишились заработка. "В отрасли на сегодняшний день трудятся порядка 700 тыс. человек: промоутеры, техники, сотрудники концертных залов, билетных организаций и так далее", - уточнил он.

Глава компании Eventation Сергей Мурадов сообщил, что негосударственные организаторы культурных мероприятий обращались в правительство РФ с просьбой о поддержке отрасли, а также к Роспотребнадзору с предложением по безопасному проведению мероприятий, но получили отказ. "Мы призываем начать диалог на эту тему, чтобы не потерять негосударственный сектор культурных мероприятий в нашей стране. Это не только рабочие места, это не только выпадающие налоги в связи с сокращением нашей отрасли, но это еще и потеря культурного продукта. Ведь негосударственный сектор генерирует большую часть культурного продукта в стране", - сказал Мурадов.

Крупные негосударственные концертные мероприятия не проводятся в Москве с марта 2020 года. С началом пандемии массовые мероприятия были запрещены полностью, затем ограничительные меры регулировались в соответствии с эпидемиологической ситуацией, заполняемость залов разрешалась в течение последнего года на уровне 25% и 50%. На данный момент разрешено присутствие 50% от общей вместимости зала, но не более 500 человек. Организаторам разрешено не соблюдать эти требования, если они придерживаются формата "ковид-фри" - допускают зрителей по QR-кодам.