Степашин: стоимость книг может снизиться на 30-40% при отмене НДС для книжной отрасли

МОСКВА, 26 августа. /ТАСС/. Отмена НДС для книжной отрасли может удешевить стоимость изданий на 30-40%, считает президент Российского книжного союза Сергей Степашин.

"Большая часть людей книгу сегодня купить не может. <…> Я говорю об этом лет 20 и буду еще говорить, пока участвую в работе Российского книжного союза, - нам надо пересмотреть НДС. Мы сумели его сделать 10-процентным 20 лет назад, большая часть европейских стран живет без него. Это позволит на 30-40% удешевить книгу", - сказал Степашин на Российской креативной неделе на дискуссии, модератором которой выступил гендиректор ТАСС Сергей Михайлов.

Фест-форум "Российская креативная неделя" (Russian creative week, RCW), включающая более 300 мероприятий и затрагивающая 14 индустрий, начала работу в четверг в Парке Горького в Москве. Это открытая дискуссия креативных индустрий, бизнеса, государства, институтов развития, лидеров общественного мнения.