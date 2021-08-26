{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date*1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title + ' '}}{{newsPoint.subtitle}}
Российская креативная неделя

Степашин: стоимость книг может снизиться на 30-40% при отмене НДС для книжной отрасли

По словам президента Российского книжного союза, "большая часть людей книгу сегодня купить не может"
Президент Российского книжного союза Сергей Степашин Максим Григорьев/ТАСС
Описание
Президент Российского книжного союза Сергей Степашин
© Максим Григорьев/ТАСС

МОСКВА, 26 августа. /ТАСС/. Отмена НДС для книжной отрасли может удешевить стоимость изданий на 30-40%, считает президент Российского книжного союза Сергей Степашин.

"Большая часть людей книгу сегодня купить не может. <…> Я говорю об этом лет 20 и буду еще говорить, пока участвую в работе Российского книжного союза, - нам надо пересмотреть НДС. Мы сумели его сделать 10-процентным 20 лет назад, большая часть европейских стран живет без него. Это позволит на 30-40% удешевить книгу", - сказал Степашин на Российской креативной неделе на дискуссии, модератором которой выступил гендиректор ТАСС Сергей Михайлов.

Фест-форум "Российская креативная неделя" (Russian creative week, RCW), включающая более 300 мероприятий и затрагивающая 14 индустрий, начала работу в четверг в Парке Горького в Москве. Это открытая дискуссия креативных индустрий, бизнеса, государства, институтов развития, лидеров общественного мнения.

Теги
РоссияМихайлов, Сергей ВладимировичСтепашин, Сергей ВадимовичРоссийская креативная неделя