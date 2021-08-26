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Мишустин предложил провести в "Болдино" мероприятия в рамках проекта "Пушкинская карта"

Премьер-министр попросил министра культуры Ольгу Любимову доложить о работе в этом направлении

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 26 августа. /ТАСС/. Премьер-министр Михаил Мишустин предложил провести в музее-заповеднике "Болдино" мероприятия в рамках проекта "Пушкинская карта" и попросил министра культуры Ольгу Любимову доложить о работе в этом направлении.

Глава правительства осмотрел экспозицию Нижегородского государственного художественного музея, в том числе работы Ивана Шишкина, Карла Брюллова, Константина Маковского.

"Спонтанно не хочу говорить, но идея очевидная, которая напрашивается. Надо обязательно провести мероприятие по "Пушкинской карте" в Болдино. <...> Давайте что-то придумывать. С вас предложения, а Ольга Борисовна [Любимова] мне доложит", - предложил Мишустин во время общения с сотрудниками музея.

Теги
Мишустин, Михаил ВладимировичРоссияЛюбимова, Ольга Борисовна
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