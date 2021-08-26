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Трейлер фильма "Человек-паук: нет пути домой" установил рекорд просмотров

Видео набрало 355,5 млн просмотров за первые сутки
' Marvel Entertainment/YouTube'

НЬЮ-ЙОРК, 26 августа. /ТАСС/. Трейлер фильма "Человек-паук: нет пути домой" (Spider-Man: No Way Home) набрал за первые сутки с момента появления 355,5 млн просмотров в различных соцсетях и платформах, установив новый рекорд. Об этом сообщает издание Deadline.

Ранее рекорд принадлежал трейлеру фильма "Мстители: Финал", набравшему за первые сутки 289 млн просмотров.

Предыдущая часть истории про Человека-паука "Человек-паук: вдали от дома" за первые сутки набрала около 135 млн просмотров. Новая часть выйдет в США 17 декабря и станет одним из первых блокбастеров, которые появятся в кинотеатрах с момента начала пандемии коронавируса.

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