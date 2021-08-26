Малый театр начинает подготовку к празднованию 200-летия со дня рождения Островского

МОСКВА, 26 августа. /ТАСС/. Малый театр начинает подготовку к празднованию 200-летия со дня рождения русского драматурга Александра Островского, которое будет отмечаться в 2023 году, сообщил на сборе труппы в четверг художественный руководитель театра Юрий Соломин.

"До 2023 года у нас будет сезон очень ответственный. Эти полтора года мы будем готовиться очень сильно, мощно к 200-летию (со дня рождения) Островского. Мы всегда верны памяти этого человека", - заявил Соломин.

По его словам, театр гордится тем, что репертуар включает более десяти постановок по произведениям Островского. "Островский, который здесь родился, который родился как писатель, как драматург в группе тех людей, которые создавали Малый театр. Мы гордимся, что у нас более десяти названий Островского в нашем репертуаре сегодня и на основной сцене, и филиалах. Этого нет ни в одном театре мира. Что мы ставим Островского - это само собой, можем возобновить еще и старые спектакли", - отметил Соломин.

Так, в 266-м сезоне, который стартует 2 сентября, готовится к постановке спектакль "Горячее сердце" по комедии Александра Островского (режиссер - Владимир Бейлис).

Как сообщила в свою очередь директор театра Тамара Михайлова, идет прием заявок на праздничный фестиваль, который будет посвящен 200-летию драматурга. Согласно информации на сайте театра, XIII фестиваль "Островский в Доме Островского" пройдет в апреле 2023 года и будет посвящен 200-летию со дня рождения драматурга. Сбор заявок продлится до сентября 2022 года.

Актуальность пьес Островского

Народный артист РФ Владимир Носик заявил ТАСС, что сегодня Островский очень актуален, спектакли по его пьесам надо смотреть, особенно в Малом театре, где сохраняют основу и театра, и того произведения, которое воплощают на сцене.

"Островский сейчас стал настолько актуален, что можно по нему понять, насколько мы в своем развитии откатились назад. Я играю "Свои люди - сочтемся", и когда там идет вопрос об экономических событиях, как говорится, семейного масштаба - тишина в зале! Столько внимания персонажам, которые готовят аферу! И все понимают, о чем идет речь. Когда мы ее начинали ставить, будучи советскими людьми, мы там кое-какие фразы вымарывали, потому что мы не понимали их значения. А сейчас это очень актуально. Очень!" - сказал актер.

Он добавил, что пьесы Островского позволяют также увидеть, что люди за это время практически не изменились: "человек практически не изменился внутри, в нем много хорошего, но также много и плохого".