Первый канал назвал наставников шоу "Голос 60+"

МОСКВА, 26 августа. /ТАСС/. Наставниками шоу "Голос 60+" стали исполнители Валерий Леонтьев, Стас Намин, Лайма Вайкуле и Олег Газманов. Об этом сообщил Первый канал.

"Кресла наставников команд в новом сезоне вокального проекта "Голос 60+" займут Валерий Леонтьев, Стас Намин, Лайма Вайкуле и Олег Газманов. Для всех это будет дебют в шоу, которое начинает свой четвертый сезон", - сообщает телеканал.

Ведущий проекта - Дмитрий Нагиев. Премьера нового сезона пройдет в эфире Первого канала 3 сентября.

В слепых прослушиваниях примут участие вокалисты старшего поколения, самому возрастному из которых 96 лет. На сцену "Голос 60+" поднимутся исполнители из разных уголков России, из стран бывшего СССР и из-за рубежа. Среди участников четвертого сезона - строитель, востоковед, инженер-конструктор, пилот, охотовед, косметолог, бывший солист балета, горный инженер, педагоги, научные сотрудники, ветераны вооруженных сил.

Финал шоу пройдет в прямом эфире, где в ходе зрительского голосования определится победитель сезона.