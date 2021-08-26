Художник Александр Шилов представит свои новые работы на выставке в Москве 1 сентября

МОСКВА, 26 августа. /ТАСС/. Выставка новых работ российского художника Александра Шилова откроется 1 сентября в Москве, сообщили ТАСС в четверг в пресс-службе Московской Государственной картинной галереи народного художника СССР Александра Шилова.

"Этой осенью гости галереи смогут увидеть произведения художника, выполненные в 2021 году, а также переданные в дар стране за последний год", - отметили в пресс-службе.

В центре внимания Шилова по-прежнему остается человек с его неповторимым характером и судьбой, говорят в галерее. Будут представлены, в частности, портрет "Трехкратный олимпийский чемпион, Герой РФ, девятикратный чемпион мира А. А. Карелин", полотно "9 мая".

"Высшим мастерством исполнения и проникновения в неизведанные тайны человеческой жизни отмечены философские натюрморты. В новой работе "Великий мученик" живописец словно возвращает современников к галантному стилю мастеров XVII века, где предметы не только составляли композицию, но и несли определенный смысл", - сообщили в пресс-службе.

В 2021 году галерея празднует 24-летие. Собрание музея включает более 1 500 произведений живописи и графики, подаренных Шиловым стране.