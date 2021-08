В Роскино заявили, что отечественные фильмы успешно показали себя на зарубежных площадках

МОСКВА, 27 августа. /ТАСС/. Представленность отечественных проектов на международных площадках за этот год была беспрецедентной, фильмы из РФ успешно показали себя как на главных мировых кинофестивалях, так и на крупнейших онлайн-платформах, в том числе Netflix. Крупнейшей международной аудиторией российского кино является Азия, при этом особой популярностью местных зрителей пользуется анимация. Об этом рассказала ТАСС в День российского кино гендиректор "Роскино" Евгения Маркова.

День российского кино ежегодно отмечается 27 августа, в 2020 году праздник пришелся на непростой период, когда кинотеатры только начали возвращаться к работе после многомесячного простоя, связанного с пандемийными ограничениями. "Для российской индустрии этот год сложился очень успешно и в плане производства контента (компании представили беспрецедентно большое количество проектов на главных кинорынках этого года: более 140 на европейском кинорынке, свыше 400 на Key Buyers Event, более 60 на Marche du Film), и в плане триумфальных побед наших фильмов на международных фестивалях. Отдельно стоит упомянуть о невероятном успехе российского контента на крупнейших VOD-платформах - Netflix, iQIYI (ведущая онлайн-платформа Китая - прим. ТАСС)", - поделилась Маркова.

Так, по итогам июля российский блокбастер "Майор Гром: Чумной Доктор" Олега Трофима стал самым популярным фильмом на Netflix, драма "Чернобыль" Данилы Козловского вошла в топ-10 платформы в 40 странах в первый день релиза, хорошие результаты также показали романтическая мелодрама "Серебряные коньки" Михаила Локшина, мультфильм "Ганзель, Гретель и агентство магии" режиссера Алексея Цицилина, сериал "Эпидемия" Павла Костомарова.

Собеседница агентства добавила, что российские таланты - актеры, режиссеры, сценаристы - также активно завоевывают международные рынки. На крупнейших фестивалях в Каннах, Локарно, Венеции представили пять фильмов с участием Юры Борисова, криминальный триллер "Никто" Ильи Найшуллера в марте возглавил американский прокат, а молодого режиссера Кантемира Балагова пригласили снимать пилотный эпизод сериала по культовой игре The Last of Us для телеканала HBO. "Еще одной хорошей новостью стало подписание контракта голливудского агентства CAA с российским сценаристом Романом Кантором, автором сценария к сериалу "Эпидемия" и фильму "Серебряные коньки", которые приобрел Netflix", - отметила Маркова.

Кроме того, продолжает набирать обороты якутское кино: в 2021 году на международные кинофестивали отправились фильм "Нуучча" Владимира Мункуева, "Иччи" Костаса Марсаана, участвуют и побеждают в смотрах проекты, созданные в копродукции с другими странами.

Продвижение талантов и контента

Гендиректор "Роскино" подчеркнула, что компания планирует продолжать реализацию инициатив, направленных на поддержку и продвижение отечественной киноиндустрии. "Речь идет не только о продвижении контента, но и о российских талантах, а также о возможностях сотрудничества с Россией", - пояснила Маркова.

Одним из важных направлений она назвала инициативу Focus on Festivals, которая помогает авторскому кино в участии в международных кинофестивалях. Программа Focus on Russia реализуется в рамках ключевых кинорынков и знакомит индустриальных игроков разных стран с российской киноиндустрией и возможностями для сотрудничества.

"Для продвижения российской индустрии на международных рынках и популяризации нашего контента за рубежом будут продолжены и наши образовательные программы - уже в сентябре совместно с "Кинотавром" впервые в истории российской индустрии пройдет мастер-класс для российских актеров с привлечением международных экспертов. Во второй половине осени планируем реализовать еще ряд программ - для продюсеров и других представителей индустрии", - рассказала Маркова.

Среди приоритетных для сотрудничества стран она назвала страны Азии и Латинской Америки. Азия является крупнейшей международной аудиторией российского кино: примерно половина сборов отечественных фильмов за рубежом приходится на Китай. "Особой популярностью пользуется наша анимация: один из ярких недавних примеров - успех анимационного сериала "Хранители чудес" совместного производства российской Wizart Animation и китайской iQIYI - одной из крупнейших VOD-платформ мира и ведущего развлекательного онлайн-сервиса в Китае. Сериал вошел в топ по просмотрам платформы, заняв первое место в разделе iQIYI Kids и 15-е в общем топе контента", - отметила она.

Российский контент также любит аудитория в Латинской Америке, страна активно развивает сотрудничество с эти регионом. Так, по итогам международного онлайн-рынка аудиовизуального контента Key Buyers Event латиноамериканская киностудия BF Films и кинокомпания "Централ партнершип" (входит в "Газпром-медиа") анонсировали начало работы над первым совместным проектом - полнометражным психологическим хоррором "Шизофреник". Для киноиндустрии страны важен и европейским рынок. В 2022 году международный форум When East Meets West (WMEW), который в этот раз стал партнером Key Buyers Event, пройдет с фокусом на Россию.

О Дне российского кино

Профессиональный праздник кинематографистов и любителей кинематографа был учрежден указом Президиума Верховного Совета СССР в 1980 году, до распада СССР назывался "День советского кино". Именно 27 августа 1919 года Ленин как председатель Совета народных комиссаров РСФСР подписал декрет "О переходе фотографической и кинематографической торговли и промышленности в ведение Народного комиссариата просвещения".