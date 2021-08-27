В День кино в Петербурге пройдут кинопоказы работ дебютантов и фестиваль короткометражек

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 27 августа. /ТАСС/. Киностудия "Ленфильм" в День российского кино покажет в Санкт-Петербурге фильмы дебютантов, отмеченные на кинофестивалях, а также в городе организуют фестиваль короткометражек "Кинолес" на открытом воздухе. Об этом сообщили в пресс-службе киностудии.

"27 августа - День российского кино - праздник не только кинематографистов, но и зрителей. Киностудия "Ленфильм" в День кино поддерживает и принимает участие во многих мероприятиях по всей стране. В нашем городе также состоятся яркие события. 27 августа на "Ленфильме" пройдет "Дебютный уикэнд". Мы покажем фильмы молодых дебютантов, которые были отмечены призами на многих кинофестивалях",- говорится в сообщении.

Вечером 27 августа на "Ленфильме" представят два дебютных короткометражных фильма, снятых в Санкт-Петербурге и получивших призы на крупнейших кинофестивалях - в Каннах и на "Кинотавре". Это "Календарь" Игоря Поплаухина и "Сложноподчиненное" Олеси Яковлевой. Также в пятницу покажут фильм Александра Золотухина "Мальчик русский" - снятый на "Ленфильме" дебют, участвовавший в программе "Форум" Берлинского кинофестиваля.

28 августа в 17:10 дебютный уик-энд продолжится показом фильма "Софичка" режиссера Киры Коваленко по прозе Фазиля Искандера. 29 августа в 17:50 в честь 20-летия фильма "Сестры" на большом экране можно будет увидеть дебют Сергея Бодрова-младшего в качестве режиссера.

Кроме того, с 27 по 29 августа жителей и гостей Петербурга приглашают на VI фестиваль живого кино "Кинолес". Он пройдет в поселке Лисий нос на пляже "Морские дубки". Зрителям покажут современное российское короткометражное кино.

"Фестиваль готовит для вас кинопоказы лучших короткометражек под открытым небом, мастер-классы по кинопроизводству, лекции о кинопрофессиях, выступления музыкальных групп, детскую поляну с творческими ворк-шопами, активный отдых на пляже, фудкорт с едой на любой вкус", - рассказали организаторы. Кинопоказы и мастер-классы фестиваля пройдут бесплатно.