Театр Касаткиной и Василева отметит в Петербурге 50-летие балета "Сотворение мира"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 27 августа. /ТАСС/. Государственный театр классического балета Наталии Касаткиной и Владимира Василева отметит в Петербурге 50-летие первой постановки балета "Сотворение мира", чья история началась со сцены Кировского (ныне Мариинского) театра. Этим спектаклем труппа в год своего 55-летия после десятилетней паузы откроет в пятницу гастроли на сцене театра "Балтийский дом".

"Я очень счастлива, что мы после десятилетнего перерыва приехали в Петербург, где как раз с "Сотворения мира" полвека назад началась наша творческая дружба с Андреем Павловичем Петровым. На его музыку в Кировском театре мы поставили потом балет "Пушкин", оперы "Петр Первый" и "Маяковский начинается", - рассказала народная артистка России Наталия Касаткина на пресс-конференции в Санкт-Петербургском пресс-центре ТАСС. Эти гастроли театр посвящает 90-летию со дня рождения Андрея Петрова и Владимира Василева.

Как отметила Касаткина, она планировала привезти в Петербург и обновленный балет "Пушкин. Сны после жизни", однако из-за пандемии выпуск этого спектакля отложен. На пресс-конференцию была приглашена композитор Ольга Петрова, чей балет "Лисистрата" также включен в программу гастролей и знаменует продолжение содружества театра с композиторской династией Петровых.

"Мне радостно, что в программу гастролей включен мой балет "Лисистрата", который и про любовь, и про войну. Спектакль, на мой взгляд, очень интересный. И я буду рада, если он понравится публике", - сказала Петрова.

До 30 августа москвичи покажут также один вечер одноактные балеты на музыку Игоря Стравинского "Жар-Птица" и "Весна священная", а завершится гастрольный тур "Петербургскими сумерками" на музыку Пятой симфонии Петра Чайковского и "Чудесным мандарином" Белы Бартока. В четырех спектаклях главные женские партии исполнит ведущая солистка труппы, лауреат международных конкурсов Галина Гармаш. Причем в партии девушки в "Чудесном мандарине" она выступит впервые.