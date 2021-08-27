Опрос: комедию Гайдая об Иване Васильевиче назвали наиболее удачной экранизацией классики

МОСКВА, 27 августа. /ТАСС/. Россияне считают комедию "Иван Васильевич меняет профессию" (1973) Леонида Гайдая, снятую по мотивам пьесы Михаила Булгакова "Иван Васильевич", наиболее удачной среди отечественных экранизаций классики. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе "Литрес" со ссылкой на опрос пользователей.

Группа компаний "Литрес" провела опрос среди пользователей сервисов "Литрес" и MyBook накануне Дня российского кино, который отмечается 27 августа. "Михаил Булгаков по праву может считаться самым любимым русским писателем XX века. Его романы всегда горячо обсуждают, их охотно экранизируют режиссеры, ставят в театре. Но это не самая простая проза, легко перекладывающаяся на киноязык. Она поддается только мастерам. В случае с Леонидом Гайдаем все сложилось, совпало: литературная основа, талантливый актерский состав и грамотная режиссура. "Иван Васильевич меняет профессию" - по не самой очевидной пьесе Булгакова - стал культовым фильмом и экранизацией, которую до сих пор смотрят и любят россияне, - отметила шеф-редактор ГК "Литрес" Екатерина Писарева, которую процитировали в пресс-службе.

За комедию Гайдая проголосовали свыше 50% респондентов. Второе место занимает цикл телефильмов 1979-1986 годов "Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона" режиссера Игоря Масленникова, снятый по мотивам серии детективов Артура Конан Дойла. На третьей строчке оказалась советская двухсерийная картина "Собачье сердце" (1988) Владимира Бортко по одноименной повести Булгакова.

Среди современных российских экранизаций лидером стал сериал "Мастер и Маргарита" (2005) Бортко, за ним следует экранизация романа Бориса Акунина "Турецкий гамбит" (2005) Джаника Файзиева и "Ворошиловский стрелок" (1999) Станислава Говорухина. "Еще один пример идеального совпадения - это экранизация "Мастера и Маргариты" Владимира Бортко, в которой сыграли Олег Басилашвили, Александр Галибин и Александр Абдулов. Мистическая история Михаила Булгакова была бережно перенесена на экран и получила новое дыхание", - пояснила Писарева.

Наиболее талантливым режиссером экранизаций опрошенные назвали Леонида Гайдая, второе место они отдали Сергею Бондарчуку, снявшему "Войну и мир" (1965) и "Судьбу человека" (1959), третье - Эльдару Рязанову, автору фильмов "Жестокий романс" (1984) и "Служебный роман" (1977).

В тройку лидеров самых ожидаемых экранизаций вошли фильм "Метро 2033" Егора Баранова по мотивам романа Дмитрия Глуховского, экранизация одноименного произведения Евгения Замятина "Мы" режиссера Гамлета Дульяна и "Петровы в гриппе" Кирилла Серебренникова по книге Алексея Сальникова.