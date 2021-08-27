Президентский фонд культурных инициатив запустит образовательную программу

МОСКВА, 27 августа. /ТАСС/. Президентский фонд культурных инициатив (ПФКИ) займется обучением потенциальных получателей грантов. Об этом сообщил в пятницу генеральный директор фонда Роман Карманов на "Российской креативной неделе".

В рамках первой волны ПФКИ к рассмотрению было принято 12 460 заявок, общая сумма смет проектов составила более 84 млрд руб.

"Думаю, что по итогу первой волны мы будем заниматься дополнительным обучением тех людей и команд, которые не получат деньги, потому что они были недостаточно готовы к заполнению заявки с творческой концепцией, бюджетом и так далее. Нас ждет большая образовательная программа и работа над повышением качества проектов. Наша задача - перевести количество [заявок] в качество", - сказал Карманов.

По оценке главы фонда, две трети участников впервые столкнулись с необходимостью заполнять заявки. "Для них уже этот опыт полезен, потому что многие в этот момент сформулировали для себя свои проекты и выяснили, что они где-то в свое время что-то не досчитали, не разработали свою креативную концепцию", - отметил он.

Президентский фонд культурных инициатив создан по инициативе президента РФ Владимира Путина. Общий фонд грантового конкурса ПФКИ составляет 3,5 млрд рублей. Эти средства будут распределены среди авторов самых креативных и значимых проектов для общества и развития творческих сфер. В экспертный совет ПФКИ вошли представители творческого, креативного и образовательного сообщества, а также деятели культуры.

Фест-форум "Российская креативная неделя" (Russian creative week, RCW) проходит 26-29 августа в Парке Горького в Москве. Это открытая дискуссия креативных индустрий, бизнеса, государства, институтов развития, лидеров общественного мнения. За все время проведения RCW на мероприятиях выступят более 700 спикеров, в том числе члены правительства и представители администрации президента РФ, губернаторы, лидеры интернет-индустрии, руководители СМИ и медиахолдингов, известные деятели искусства, ученые. Впервые на фест-форуме будет представлен Реестр креативных индустрий.