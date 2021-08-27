Кинопроектор с возможностью шифрования фильмов представят в ноябре на форуме в Петербурге

МОСКВА, 27 августа. /ТАСС/. Кинопроектор с функцией шифрования фильмов, который был создан в Якутии для борьбы с пиратством, планируют представить на Санкт-Петербургском международном культурном форуме, который пройдет в ноябре. Как сообщил ТАСС директор Якутской республиканской киносети Петр Чиряев, разработка не имеет аналогов в России и мире.

"Мы его представим осенью на таком крупном мероприятии, вроде вот этого [Российской креативной недели]. Мы думаем, что это [будет], возможно, культурный форум в Санкт-Петербурге. Будем там делать презентацию нашу. <…> Это не имеющий аналогов проектор, который мы разработали совместно с японцами", - сказал Чиряев в кулуарах Российской креативной недели.

По его словам, стоимость проектора составит 500 тыс. рублей, в то время как на оборудование кинозала с обычным проектором необходимо порядка 5 млн рублей. Кинопроекторы планируется установить в 120 домах культуры малонаселенных пунктах Якутии, где нет кинотеатров, в течение трех лет.

Основанием для разработки такого проекта, по словам директора, послужило то, что при показе фильмов в селах кинокартины передавались на флешках, откуда любой, кому попался материал, мог скачать его на другой носитель и выложить в интернет, тем самым сокращая кассовый сбор.

"Это не только проектор, но и платформа. То есть мы разработали еще и платформу. Автор фильма <…> заключает договор, закидывает туда [в интернет-сервис] свой фильм, и сельские дома культуры, имея доступ к этому файлу, уже могут скачать его на свой проектор и показывать его для своих зрителей. <…> Фильм попадает зашифрованный, он расшифровывается. Во время этого он показывает фильм, воспроизводит. Из этого проектора даже невозможно этот фильм вытащить. Даже если каким-то образом его разобрать, сломать, что-то изъять, то файл все равно зашифрованный. То есть соблюдаются авторские права", - добавил директор киносети.

Российская креативная неделя (Russian Creative Week) проходит 26-29 августа в Парке Горького в Москве. Ожидается, что за это время на площадке мероприятия соберутся лидеры 14 отраслей, относящихся к креативным индустриям по международным стандартам. Организаторами фестиваля выступают ФГБУ "Роскультцентр" и Российский книжный союз. Проект реализуется при поддержке Фонда президентских грантов и правительства Москвы. ТАСС выступает генеральным информационным партнером мероприятия.