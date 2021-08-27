Кинорынок Венецианского фестиваля впервые пройдет с фокусом на Россию

МОСКВА, 27 августа. /ТАСС/. Индустриальная площадка международного Венецианского кинофестиваля Venice Production Bridge впервые пройдет с фокусом на Россию, участников ожидают деловые мероприятия, которые объединят ведущих российских и итальянских деятелей кино. Об этом сообщает в пятницу пресс-служба "Роскино".

"Весомое присутствие России на кинофестивалях в этом году началось с Каннского. Именно там команда "Роскино" обсудила инициативу "Фокус на Россию" с несколькими индустриальными площадками. И вот уже через полтора месяца, на фестивале в Венеции, совместно с Национальной ассоциацией в области кинопромышленности и смежных индустрий ANICA "Роскино" при поддержке Министерства культуры РФ и Фонда кино впервые в истории Венецианского кинофестиваля представляет возможности российской киноиндустрии столь широко в рамках бизнес-программы", - сказала гендиректор "Роскино" Евгения Маркова, которую процитировали в пресс-службе.

Венецианский кинофестиваль пройдет на итальянском острове Лидо с 1 по 11 сентября, по традиции параллельно со смотром пройдет кинорынок Venice Production Bridge. В рамках бизнес-программы участников ожидает ряд встреч и презентаций. Одним из мероприятий станет панельная дискуссия Focus on Russia, на которой российские деятели кинематографа и представители итальянских профильных организаций и институтов обсудят стратегии совместного производства и инвестиции между Россией и Италией, а также перспективы российского кинорынка с точки зрения международного сотрудничества.

"Произошел огромный прорыв для российской индустрии - если на мероприятиях прошлых лет она была представлена преимущественно киноработами, то в настоящий момент мы видим существенное расширение именно в плане индустриального диалога", - отметила гендиректор компании.

В основном конкурсе Венецианского кинофестиваля представят драму "Капитан Волконогов бежал" Наташи Меркуловой и Алексея Чупова, картину "Мама, я дома" Владимира Битокова, которая вошла в новую программу Orizzonti Extra. В секции специальных показов представят документальный фильм "ГЭС-2" Насти Коркия, в программе недели критики покажут ленту "Обходные пути" Екатерины Селенкиной.