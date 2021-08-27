Фестиваль "Дни военно-исторического кино" посвятят 80-летию битвы под Москвой

МОСКВА, 27 августа. /ТАСС/. Третий Международный кинофестиваль "Дни военно-исторического кино" откроется 2 сентября показом документальной картины "Разгром немецких войск под Москвой" (1942). Смотр в этом году посвятят 800-летию Александра Невского и 80-летию битвы под Москвой, сообщает пресс-служба организаторов в пятницу.

"Со 2 по 6 сентября зрители смогут бесплатно посмотреть отечественные и зарубежные фильмы, встретиться с творческими группами, увидеть театральные постановки и принять участие в мероприятиях фестиваля. В 2021 году фестиваль посвящен 800-летию Александра Невского и 80-летию битвы под Москвой", - рассказали в пресс-службе.

Среди площадок, на которых пройдет фестиваль, кинотеатр "Поклонка" в Музее Победы, кинотеатры "Москино", а также 17 центров Россотрудничества за рубежом, в том числе, в Индии, Монголии, Польше, Франции, Италии, Германии и других странах. На открытии смотра покажут документальную картину "Разгром немецких войск под Москвой" (1942) Леонида Варламова и Ильи Копалина.

Гостей фестиваля ожидает обширная культурно-образовательная программа и серия специальных показов. Так, студенты ГИТИСа подготовили литературно-драматургическую постановку по произведению Булата Окуджавы "Будь здоров, школяр!", творческие работы покажут и студенты ВГИКа. Специальную программу смотра посвятят 95-летию Российского государственного архива кинофотодокументов. Одним из мероприятий станет специальная сессия "Нюрнберг. Кадры, которые нельзя забыть".

"Зрители увидят фильмы из России, Казахстана, США, Германии, Белоруссии, Республики Словения, Канады, Венгрии, Великобритании, Польши и Франции. С презентацией своих фильмов выступят Игорь Угольников, Игорь Прокопенко, Константин Буслов, Татьяна Мирошник", - добавили в пресс-службе.

Совместно с Московским молодежным кинофорумом и Московским международным кинофестивалем "Будем жить" в дни фестиваля состоится питчинг дебютантов в категориях "Образ Москвы" и "Военно-историческое кино".

Фестиваль проходит при поддержке Фонда Президентских грантов, партнерами смотра выступают Минкультуры РФ, Минобороны РФ, Минкультуры Крыма, правительство Москвы. Генеральным информационным партнером мероприятия выступает ТАСС.