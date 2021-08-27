"Ленком Марка Захарова" открывает сезон

МОСКВА, 27 августа. /ТАСС/. Московский театр "Ленком Марка Захарова" открывает в пятницу новый, 95-й по счету, сезон. Вечером будет показана самая главная премьера прошлого сезона - возрожденный спектакль Марка Захарова "Поминальная молитва", а днем состоялся традиционный сбор труппы, где были объявлены планы на предстоящий творческий год, передает корреспондент ТАСС.

"Сегодня мы открываем 95-й сезон постановкой "Поминальная молитва", которая уже проявила себя как незаурядный спектакль. Мы строим планы, известно, что два режиссера будут ставить у нас новые спектакли - это Леонид Трушкин и Александр Морфов. Последний ставил у нас два спектакля", - рассказал ТАСС директор театра Марк Варшавер.

На этот раз Морфов обратится к пьесе Николая Эрдмана "Самоубийца", а Трушкин поставит спектакль "Дальше - тишина". Раньше спектакль с таким названием шел в театре им. Моссовета, в нем играли Фаина Раневская и Ростислав Плятт, напомнил директор "Ленкома".

По его словам, будет поставлен еще третий спектакль в новом сезоне, названия постановки и имени режиссера он не озвучил, эта интрига сохранилась и на сборе труппы.

Гастроли запланированы в феврале в Санкт-Петербург, где покажут спектакли "Поминальная молитва", "Юнона и Авось", "Доходное место". А в июне - июле театр приедет с гастролями в Краснодар и Сочи с постановкой "Юнона и Авось" в связи с 40-летием этого спектакля.

Поздравления юбиляров

Театр 2 сентября отметит 95 лет со дня рождения великого артиста Евгения Павловича Леонова.

Дружными аплодисментами зал встретил поздравления в адрес актеров, которые проработали в "Ленкоме" не один десяток лет. "Есть два работника, которые служат в театре 60 лет. Это Александр Викторович Збруев и Нина Павловна Горшкова", - объявил директор театра.

Также 45 лет в "Ленкоме" служат народная артистка РСФСР Татьяна Кравченко и заслуженный артист РФ Александр Садо, 40 лет - народный артист России Александр Сирин. Юбиляров тепло поздравили коллеги.

"Я вообще не понимаю, когда мне говорят, что ты столько жил на свете. Мне эти цифры не очень понятны. Конечно, наверное, жизнь была долгая, и она продолжается. 60 лет, как я работаю в "Ленкоме", вообще было очень много всяких драм и радостей", - признался Збруев в разговоре с ТАСС. Касаясь темы пандемии, артист отметил, что неизвестность пугает всех, а не только актеров и театральных работников. "Весь мир переживает драму в ту эпоху, в которую мы попали", - констатировал собеседник агентства.

Он рассказал, что сейчас занят в четырех спектаклях и будут новые, уже поступило несколько предложений.

Юбилеи случаются не только у людей - в октябре поистине легендарный спектакль "Юнона и Авось" отметит 40-летие со дня премьеры. Первый показ на зрителе прошел 8 июля 1981 года. Однако официальная премьера состоялась 20 октября 1981 года. Поэтому именно на октябрь 2021 года запланировано празднование юбилея. Режиссер Марк Захаров и сценограф Олег Шейнцис поставили абсолютно новаторский для того времени спектакль на текст Андрея Вознесенского и музыку Алексея Рыбникова. Хореографию создал известный танцовщик и балетмейстер Владимир Васильев. Николай Караченцов в образе графа Резанова без дублера выходил на ленкомовскую сцену почти четверть века.

О новых артистах и помощи пожилым

С этого сезона в театр приняты новые артисты: Алексей Маклаков, Сафия Яруллина и Андрей Миронов - внук знаменитого актера Андрея Миронова (1941-1987).

В беседе с ТАСС директор также сообщил об уходе из театра актрисы Натальи Щукиной. "С большим сожалением говорю об уходе из театра Натальи Щукиной, нашей замечательной заслуженной артистки, прекрасной актрисы театра", - сказал собеседник агентства, добавив, что таково было желание артистки.

Он также отметил, что театр помогает пожилым актерам и их семьям.

"Я еще в своей жизни ни одного человека не проводил даже на пенсию, а только помогаю им. Я до последнего помогал Ванде Леоновой - вдове Евгения Павловича. Театр помогает артистке Людмиле Поргиной - вдове Николая Караченцова, вдове Олега Янковского - Людмиле Зориной, был прекрасный артист Всеволод Ларионов, до последнего дня мы тоже ему помогали", - сказал Варшавер.

Награды за работу

На сборе коллектива по традиции вручили премии Международного фонда имени Евгения Леонова. Награду за лучшую мужскую роль получил Сергей Степанченко (Тевье, "Поминальная молитва"), женскую - Олеся Железняк (за роли в спектаклях "Поминальная молитва" и "Под одной крышей").

Исполнителем лучшей мужской роли второго плана стал Александр Сирин (Лейзер-Волф "Поминальная молитва"), женской - Анна Якунина (Дорина "Вечный обманщик") и Александра Волкова (за роли в спектаклях "Поминальная молитва" и "Вечный обманщик"). Исполнительницей лучшей эпизодической роли названа Нина Горшкова (Берта, "Поминальная молитва"), а лучшим цехом - машинно-декорационный.

Влияние пандемии

Пандемия не помешала театру выпустить в прошлом сезоне четыре премьеры. В настоящее время от коронавирусной инфекции привиты практически 98% сотрудников.

"Финансовое положение - врагов хочу огорчить - как всегда хорошо. Пандемия не повлияла, потому что у нас потрясающее, мудрое руководство города и прекрасный министр Александр Кибовский (министр правительства Москвы, руководитель департамента культуры города - прим. ТАСС), который помогает не только "Ленкому", а всем театрам города Москвы, подведомственным департаменту культуры", - отметил Варшавер.

Что касается показов спектаклей в режиме ковид-фри, то, по его словам, это будет эксперимент: три самых востребованных спектакля - "Поминальная молитва", "Юнона и Авось", "Безумный день, или Женитьба Фигаро" - в октябре пройдут при 100-процентной загрузке зала, билеты на них смогут приобрести зрители, имеющие QR-код. Как заметил Варшавер, билеты расходятся, как горячие пирожки.