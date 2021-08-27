Фильмы-победители фестиваля "Будем жить" покажут в кинотеатрах "Москино"

МОСКВА, 27 августа. /ТАСС/. Впервые фильмы, которые победят на московском международном кинофестивале "Будем жить", покажут в кинотеатрах "Москино". Об этом сообщил в пятницу президент кинофестиваля Евгений Герасимов.

"Триста заявок - это достаточно много для сегодняшнего времени, восемь полнометражных фильмов будет в конкурсе, 17 короткометражек и девять документальных, очень интересные картины. Мы уже договорились с "Москино", что лучшие картины будут показаны в сети "Москино", это тоже стимул хороший",- сказал Герасимов

Фестиваль пройдет с 27 августа по 3 сентября в Москве.