Более 100 млн рублей выделено на реконструкцию здания для музея в Калязине под Тверью

ТАСС, 27 августа. Власти Тверской области выделили более 100 млн рублей на реконструкцию нового здания для краеведческого музея города Калязина. В настоящее время музей расположен в Богоявленской церкви, сообщила ТАСС гендиректор Тверского государственного объединенного музея Ирина Репина.

"Краеведческий музей в Калязине располагается в здании Богоявленской церкви. По поручению нашего губернатора Игоря Рудени музею выделено новое здание - объект культурного наследия "Дом Полежаевых", которое будет реставрироваться. На это выделено более 100 млн рублей. В течение полутора лет проведут все работы, после чего музей будет перемещен из церкви, и в нем будет создана первая постоянная экспозиция об истории Макарьевского монастыря", - сказала Репина.

Она уточнила, что переезд музея в новое здании планируется к концу 2023 года, а основная экспозиция будет посвящена истории Свято-Троицкого Макарьева мужского монастыря, затопленного в 1940 году при создании Угличского водохранилища. "У нас хранится более двух тысяч предметов из Макарьева мужского монастыря, из которых ранее выставлялась только их небольшая часть. Впервые коллекцию можно будет полно увидеть в новом здании краеведческого музея в Калязине: уникальные книги XVI века, старинные вещи XVII-XIX веков, в том числе с драгоценными металлами, церковную утварь, облачения священников", - добавила гендиректор.

По ее словам, первый директор калязинского краеведческого музея Николай Никольский спас вещи из монастыря во время его закрытия в советские годы, он перенес в музей мощи основателя обители Макария Калязинского, старинную библиотеку и многое другое. Репина уточнила, что в 1990-х годах Русской православной церкви были возвращены мощи Макария Калязинского, его рака, всего 36 единиц хранения.

Троицкий Макарьев монастырь основан Макарием Калязинским в 1434 году, в 1940 году при создании Угличского водохранилища были затоплены все его строения, кроме колокольни. Колокольня в настоящее время входит в краеведческий музей Калязина, в ней проводится реставрация. Тверской государственный объединенный музей создан в 1977 году на базе Тверского краеведческого музея, основанного 155 лет назад. В объединенный музей входит 31 филиал в 27 муниципалитетах Тверской области, в нем насчитывается около 1 млн единиц хранения, ежегодно его посещают около 354 тыс. человек.