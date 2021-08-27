Сергей Женовач объявил планы Студии театрального искусства на новый сезон

МОСКВА, 27 августа. /ТАСС/. Студия театрального искусства (СТИ) под руководством Сергея Женовача провела в пятницу сбор труппы, где были объявлены планы на новый, 17-й по счету сезон, передает корреспондент ТАСС.

"Поздравляю всех нас с началом уже 17-го театрального сезона в Студии театрального искусства, - сказал Женовач. - Время неумолимо, летит быстро, но мы стараемся быть всегда в движении, развиваться".

Худрук объявил, что в труппу СТИ вливается группа молодых талантливых ребят - шестеро выпускников Мастерской ГИТИСа. Это Александр Антипенко, Ольга Балацкая, Виктория Воробьева, Эдуард Миллер, Глеб Ромашевский, Тарас Шевченко. "Для себя я их называю "великолепная шестерка", - продолжил Женовач. - Хочу пожелать ребятам сохранить в себе как можно дольше дух студенчества, азарта заниматься профессией! А те проблемы и сложности, которые будут возникать, <...> не зацикливаться на них, не заниматься самокопанием".

Новый сезон СТИ открывает 4 сентября спектаклем "Старуха" - сочинением по Хармсу - премьерой прошлого сезона. Эту же работу театр привезет в Казань на гастроли. В октябре СТИ примет участие во Втором Качаловском театральном фестивале.

Говоря о планах сезона, Женовач проинформировал, что поставит спектакль "Мелкий бес", в основе сценической композиции - одноименная пьеса и роман Федора Сологуба. К репетициям планируется приступить уже в октябре. Художник спектакля - Александр Боровский, художник по свету - Дамир Исмагилов, композитор Григорий Гоберник.

"Этот сезон мы посвящаем, может быть, одному из самых трудных, отталкивающих и в то же время не отпускающих произведений Серебряного века - "Мелкий бес" Федора Сологуба. Это сложная и противоречивая история. Это опять сны, опять бессознательное, опять гоголевский и щедринский юмор, и страшная безнадега и в то же время правда и здоровый пессимизм. Это история о том, как в нас живут страхи, комплексы, демоны и бесы, с которыми не удается справляться. Надеюсь, это будет поисковая и правильная, и неожиданная для нас работа", - заключил Женовач.