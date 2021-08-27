Организаторы "Дикой мяты" продлят срок проведения фестиваля

МОСКВА, 27 августа. /ТАСС/. Организаторы музыкального фестиваля "Дикая мята" продлили сроки его проведения до десяти дней, он пройдет в Тульской области с 17 по 26 июня 2022 года. Запланировано более 150 концертов, сообщила в пятницу пресс-служба фестиваля.

"Теперь "Дикая Мята" - это два музыкальных уикенда, десятидневный кемпинг и более 150 концертов", - говорится в сообщении пресс-службы.

Как уточняется в сообщении, опен-эйр пройдет в поселке Бунырево Тульской области с 17 по 26 июня 2022 года. Ранее сообщалось, что фестиваль "Дикая мята", который должен был состояться 18-20 июня в Тульской области, из-за ухудшения ситуации с коронавирусом был перенесен на 17-19 июня 2022 года.

По данным пресс-службы фестиваля, с 17 по 19 июня 2022 года состоится мультижанровая часть по названием "Дикая Мята Green" с выступлениями команд The Hatters, "Нервы", "Тараканы!", "Несчастный случай" и других, с 20 по 23 июня на фестивале будет работать Yellow Camp - кемпинг с музыкальной программой, экскурсиями, гастро-шоу, съемками программ Mint Music Home, "Есть и пить" и другими мероприятиями, а с 24 по 26 июня впервые состоится "Дикая Мята Violet" - музыкальный уикенд с акцентом на электронное звучание, в котором выступят Иван Дорн, Cheese People, Oligarkh, Дана Соколова, Guru Groove Foundation и другие.