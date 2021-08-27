Посвященная Станиславу Говорухину выставка "Вертикаль" открылась в Музее кино

МОСКВА, 27 августа. /ТАСС/. Открытие выставки "Вертикаль", посвященной Станиславу Говорухину, состоялось в пятницу в Музее кино на ВДНХ. Экспозиция объединила свыше 300 уникальных предметов, которые принадлежали режиссеру, передает корреспондент ТАСС.

Выставка "Вертикаль" воспроизводит элементы мастерской художника и дома, где он жил и работал. Экспозиция делится на семь тематических секций, посвященных разным периодам жизни и творчества мастера. Осуществить проект "Вертикаль" помогла вдова Говорухина Галина, которая передала Музею кино архив режиссера. "Я была счастлива отдать эти вещи на выставку, теперь Слава живет там. Это постоянная экспозиция, она изумительная", - поделилась она на торжественном открытии выставки.

Участие в церемонии также принял спикер Госдумы Вячеслав Володин. Он высказал слова благодарности Галине Говорухиной и Музею кино за создание выставки. Володин отметил, что Говорухин "столько сделал для нашей страны", что очень многие граждане захотят посетить выставку, посвященную ему.

"Нам нужно сделать все для того, чтобы память о Станиславе Сергеевиче жила вечно. Чтобы наши дети, наши внуки соприкасались с его творческим наследием и лучше узнавали человека, который творил в Советском Союзе, создавал шедевры в 90-е, когда было очень тяжело стране, снимал замечательные картины уже в 2000-е, совмещая это с работой в Государственной Думе, занимая должность председателя комитета по культуре, делая все для того, чтобы жизнь в стране становилась лучше, чтобы было больше справедливости, открытости. Он внес огромный вклад", - приводятся слова Володина на сайте Госдумы.

Помощник президента РФ Владимир Мединский, который занимал должность министра культуры РФ в то время, когда Говорухин был главой комитета Госдумы по культуре, рассказал, что всегда находил у режиссера поддержку. "Таких людей очень мало. Его фильмы можно смотреть бесконечно. Я не помню, честно говоря, сколько раз я смотрел некоторые его картины, потому что это классика, это на все времена. Они делают нас лучше", - подчеркнул он.

Замминистра РФ по культуре Ольга Ярилова отметила, что Говорухин мудро решал все вопросы и поддерживал практически все инициативы Минкультуры - как масштабные, так и локальные. "Он всегда думал о людях <...> Для всех нас он народный. Очень символично, что мы открываем выставку в День российского кино", - сказала она.

Гостями торжественного вечера стали коллеги и друзья режиссера, среди которых спикер Госдумы Вячеслав Володин, депутат Госдумы Елена Драпеко, актриса Лариса Лужина, актеры Сергей Никоненко, Владимир Винокур, Гоша Куценко, режиссер Ренат Давлетьяров и другие.

Мир Говорухина

Автором идеи проекта выступила директор Музея кино Лариса Солоницына. Гости музея смогут познакомиться с рукописями Говорухина, сценариями с его пометками, письмами Владимира Высоцкого и Александра Солженицына, а также с живописными работами режиссера.

"В работе над выставкой нам во многом помог сам ее герой, позволяющий открывать его многочисленные таланты, один за другим: режиссер, актер, художник, писатель, шахматист, альпинист, политик, друг", - рассказала Солоницына.

Она добавила, что создатели выставки наполнили экспозицию движением, чтобы "сохранить ощущение неутомимой говорухинской энергии". Одним из уникальных предметов, представленных на выставке, стал обломок вертолета, который потерпел крушение во время съемок фильма Говорухина "Белый взрыв" (1969). В специальных витринах также представлены курительные трубки из обширной коллекции Говорухина.

Благодаря интерактивной инсталляции "Коммьюникейшн-тьюб", отсылающей к одноименному объекту из фильма Сергея Соловьева "Асса", посетители получат возможность пообщаться с киногероями, которых сыграл мэтр. Дополнят портрет выдающегося режиссера рассказы его друзей и соратников, представленные на выставке с помощью медиаресурсов.

"Меняющиеся времена года за окнами его кабинета, придуманная им черная кошка, появляющаяся в разных зонах выставки, "Коммьюникейшн-тьюб", на другом конце которой можно будет услышать голос Станислава Сергеевича - многое будет жить своей жизнью в этом мире Говорухина", - заключила она.

О режиссере

Станислав Говорухин - российский кинорежиссер, актер, сценарист, продюсер, политический и общественный деятель. Окончил режиссерский факультет Всесоюзного государственного института кинематографии в 1967 году. После окончания института работал на Одесской киностудии, затем - режиссером на Мосфильме.

За годы своей работы снял такие фильмы, как "Вертикаль" (1967), "Белый взрыв" (1969), "День ангела" (1968), "Жизнь и удивительные приключения Робинзона Крузо" (1972), "Контрабанда" (1974), "Место встречи изменить нельзя" (1979), "Приключения Тома Сойера и Гекльберри Финна" (1981), "Десять негритят" (1987), "Ворошиловский стрелок" (1999), "Благословите женщину" (2003), "Артистка" (2007), Weekend (2013), "Конец прекрасной эпохи" (2015) и др. Умер 14 июня 2018 года в Москве на 83-м году жизни, похоронен на Новодевичьем кладбище.