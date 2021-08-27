Спектакль "Евгений Онегин" Юрия Башмета открыл музыкальный фестиваль в Калининграде

КАЛИНИНГРАД, 27 августа. /ТАСС/. Музыкально-драматический спектакль по мотивам оперы Петра Чайковского "Евгений Онегин" в авторской версии Юрия Башмета открыл в пятницу вечером Пятый Международный фестиваль "Территория мира - Территория музыки" в Калининграде.

"В полуторачасовом литературно-музыкальном действе по мотивам романа Александра Пушкина "Евгений Онегин" и одноименной оперы Петра Чайковского, которое происходило на сценической площадке под открытым небом у стен исторического Кафедрального собора на острове Канта, участвовали известные российские актеры театра и кино Константин Хабенский и Ольга Литвинова, солисты Большого театра и Государственный симфонический оркестр "Новая Россия" под управлением его художественного руководителя и главного дирижера, автора постановки Юрия Башмета", - рассказала ТАСС пресс-секретарь собора Яна Лутченко.

Она отметила, что в полуторачасовой спектакль "Евгения Онегина" в версии Башмета вошли главные арии оперы "Евгений Онегин", которые исполнили блистательные солисты: Илья Кутюхин (Онегин), Жаля Исмаилова (Татьяна), Ирина Шишкова (Ольга), Ярослав Абаимов (Ленский), Олег Цыбулько, (Гремин), Анастасия Бибичева (Ларина, помещица), Александра Саульская - Шулятьева (Филиппьевна, няня).

В беседе в преддверии фестиваля "Территория мира - Территория музыки" Юрий Башмет признался, что с радостью откликнулся на приглашение директора Кафедрального собора Веры Таривердиевой принять участие в этом необычном культурном мероприятии, представить на его открытии авторскую версию "Евгения Онегина".

"Согласился тут же. Это место (Кафедральный собор на острове Канта) - важное, интересное, историческое. В нашем концерте-спектакле "Евгений Онегин" участвуют замечательные актеры Костя Хабенский и Ольга Литвинова, прекрасные певцы - солисты Большого и Мариинского театров. Этот спектакль представляет собой глубокий синтез - взаимопроникновение музыки, поэзии, великолепной актерской игры. Как показало время, это был наш первый и очень удачный опыт", - рассказал маэстро.

По оценкам организаторов фестиваля, немаловажно и то, что спектакль шел на сценической площадке под открытым небом, в сумерках угасающего августовского дня. "Это создавало необычную атмосферу и на сцене, и в зрительном зале, придавало действу некий романтизм", - заметила Лутченко. А лучшей оценкой спектакля, его участников стали аплодисменты и овации зрителей.

Классика и джаз

Впереди калининградцев и гостей города ожидают еще два фестивальных вечера, наполненных разной музыкой. В субботу "Территория мира - Территория музыки" на острове Канта будет отдана победителям одного из самых престижных конкурсов в мире - Международного конкурса имени П. И. Чайковского. В исполнении Дмитрия Маслеева (фортепиано), Сергей Догадина (скрипка), Нарека Ахназаряна (виолончель) и Марии Бараковой (меццо-сопрано), в сопровождении Государственного симфонического оркестра "Новая Россия" прозвучат произведения Россини, Римского-Корсакова, Хачатуряна, Сен-Санса, Пьяццоллы, Рахманинова, Вивальди, Соллимы.

Завершит фестиваль в воскресенье, 29 августа, концерт известного российского джазового трубача Вадима Эйленкрига с группой "Eilenkrig Crew" и популярной джазовой певицей Мариам Мерабовой. Они, вместе с оркестром "Новая Россия", представят неугасающие хиты Бернстайна, Дэвиса, Роджерса, Армстронга, Шостаковича, Родриго, Артемьева, Миллера.