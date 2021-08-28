Петербургские музеи и театры представят в Летнем саду совместный проект ко Дню знаний

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 28 августа. /ТАСС/. Русский музей при участии более 30 петербургских учреждений культуры проведет в Летнем саду в субботу и воскресенье праздник для детей, посвященный Дню знаний. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Русского музея.

"Русский музей организует единое пространство для знакомства детей разных возрастов с историей возникновения и культурой родного города, основами искусства и художественного образования, литературой, чудесами науки и техники, а также развития любознательности, наблюдательности и воображения. Гости смогут принять участие в разнообразных мастер-классах и интерактивных детских программах", - говорится в сообщении.

В мероприятии в Летнем саду принимают участие 28 музеев Санкт-Петербурга, в том числе Государственный Эрмитаж, Военно-исторический музей артиллерии, инженерных войск и войск связи, Музей политической истории, Музей Ледокол "Красин", Музей гигиены, Военно-медицинский музей, ЦВЗ "Манеж". К проекту присоединились также несколько театров.

В секции на сценической площадке праздника детские спектакли представят клоун-мим-театр "Мимигранты", театр-студия "Горошины" при Санкт-Петербургском государственном драматическом театре "Приют комедианта", интерактивный музей-театр "Сказкин дом" и проект "Город муз". Программу дополнят выступления иллюзиониста из Музея магии и музыкальные коллективы, рассказали в пресс-службе.

Организаторы пояснили, что связи с действующими в городе ограничениями на проведение массовых мероприятий, праздник "Музеи-детям" пройдет в особом формате. Вход будет осуществляться по сеансам, тематическое пространство составят три зоны заполняемостью не более 75 человек.

"В секциях на Главной и Школьной аллеях сада посетителей ждет встреча с музеями-участниками, там же будут проводиться разнообразные мастер-классы. На празднике юные гости смогут совершить виртуальное путешествие в мир картины "Последний день Помпеи", расписать пасхальные яйца, изучить следы полярных животных и проложить путь по звездам, познакомиться с recycle-материалами, произвести выстрел из пушки, сыграть в старинные игры, научиться писать гусиным пером и даже пройти отбор в космонавты", - сообщили в пресс-службе.