Две российские премьеры прошли на международном кинофестивале им. Тарковского "Зеркало"

МОСКВА, 28 августа. /ТАСС/. Российская премьера художественной кинодрамы "Совесть" и показ документальной ленты "Михаил Зорин. Жизнь продолжается" состоялись на XV Международном кинофестивале имени Андрея Тарковского "Зеркало", который проходит в Ивановской области, сообщили в субботу в пресс-службе фестиваля.

Фильм "Совесть" принимает участие в конкурсной программе, его представил режиссер Алексей Козлов. Действие фильма происходит в Петрограде 20-х годов прошлого века, преподаватель права и следователь оказывается бессилен перед беззаконием системы, и это заставляет его самого нарушить закон вопреки своей совести. По словам режиссера Алексея Козлова, фильм основан на реальных событиях столетней давности, однако это история про настоящее. "Мы все сегодня пришли куда-то не туда. Во всем мире с людьми что-то не так. В основе сюжета нашей картины реальная история столетней давности, но мы знаем, что сняли кино про сегодня, поставив в центр сюжета человека, в котором совесть еще жива", - цитируют режиссера в пресс-службе фестиваля.

Картину в конкурсной программе будет оценивать жюри, в которое вошли режиссеры Бакур Бакурадзе (Россия) и Вадим Перельман (Канада), режиссер и издатель немецкого журнала о кино "Revolver" Саския Валькер (Германия), историк кино, профессор факультета кинематографии Нью-Йоркского университета Дэн Страйбл (США) и киновед, отборщик программы "Двухнедельник режиссеров" Каннского кинофестиваля Алена Шумакова (Италия). Награды фестиваля будут вручены на церемонии закрытия 31 августа 2021 года.

Мировая премьера российской кинокартины "Совесть" состоялась ранее на Шанхайском международном кинофестивале. Фильм также участвовал в основной конкурсной программе и получил три Золотых Кубка: за выдающиеся художественные достижения, за лучший сценарий и за лучшую операторскую работу.

Документальный фильм "Михаил Зорин. Жизнь продолжается", который также был показан в Иванове в рамках программы Local Voices кинофестиваля "Зеркало", посвящен ветерану Великой Отечественной войны Михаилу Петровичу Зорину. Он - последний доживший до наших дней связист первого состава 330-го стрелкового полка, сражавшегося на Невском пятачке в ходе обороны Ленинграда в годы Великой Отечественной войны. В апреле 1942 года в ходе боев с немецкой группировкой пали практически все бойцы, находившиеся в расположении полка, а раненые попали в плен. Михаил Зорин остался жив благодаря стечению обстоятельств. Режиссер фильма Петр Корягин назвал Зорина уникальным ориентиром для новых поколений. "Для меня большая честь постараться средствами кино передать ту силу, те смыслы, ту энергию, ту мудрость и любовь поколения победителей в лице рядового солдата - Михаила Петровича Зорина - новым поколениям", - приводят слова режиссера в пресс-службе.

Продюсером обоих картин стал Аркадий Фатеев, известный также по таким фильмам как "Нюрнберг" (реж. Николай Лебедев, 2021) и "Спасти Ленинград" (реж. Алексей Козлов, 2019).