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Российская креативная неделя

Режиссер Лебедев заявил, что искусственный интеллект не заменит человека в творчестве

Остается прежним интерес к человеческой душе, отметил автор фильма "Легенда №17"

МОСКВА, 28 августа. /ТАСС/. Произведения искусства, созданные искусственным интеллектом, не смогут заменить то, что делает человек, поскольку формальный подход не способен вызвать в аудитории живую эмоцию. Такое мнение на дискуссии в рамках Российской креативной недели высказал российский кинорежиссер Николай Лебедев.

"Я думаю, что мы всегда боимся нового, думаем, что новое зачеркнет старое. Нам кажется, что что-то изобретено, но на самом деле мы всегда рассказываем об одном и том же. <…> Остается прежним наш интерес к человеческой душе. Никаким искусственным разумом невозможно создать мелодию, которая западет в душу, невозможно создать сценарий - он не сработает. Формальные вещи не заменят той эмоции, которую несет живое творчество", - сказал Лебедев.

Лебедев снял такие успешные российские блокбастеры, как "Легенда №17" (2012) и "Экипаж" (2016). На данный момент он работает над масштабным проектом "Нюрнберг".

Фест-форум "Российская креативная неделя" (Russian creative week, RCW), включающая более 300 мероприятий и затрагивающая 14 индустрий, продлится в Парке Горького в Москве до воскресенья. Это открытая дискуссия креативных индустрий, бизнеса, государства, институтов развития, лидеров общественного мнения.

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РоссияРоссийская креативная неделя
Российская креативная неделя
Режиссер Николай Лебедев начал монтаж фильма "Нюрнберг"
Сценарий фильма написан по мотивам романа "На веки вечные"
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