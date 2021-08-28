На фестивале в Выксе состоялась премьера музыкального перформанса "Триоратория"

ВЫКСА /Нижегородская область/, 28 августа. /ТАСС/. Музыкальный перформанс "Триоратория" впервые представили в субботу на фестивале "Арт-овраг" в Выксе Нижегородской области, в его исполнении приняли участие несколько хоров. Также на территории пассажирского автотранспортного предприятия петербургский "Упасала-цирк" совместно с местными жителями показал цирковое шоу с музыкальными и экстремальными номерами, передает корреспондент ТАСС.

Проект представляет собой три оратории, которые написали под впечатлением от архитектурных объектов, в одном перформансе. Первое произведение - мотет Nuper rosarum flores Гийома Дюфаи, был написан к торжественной церемонии освящения нового флорентийского собора Санта-Мария-дель-Фьоре. Вторую ораторию "Без названия" сочинил классик русской живой музыки Владимир Мартынов, который мечтал о создании ответа Дюфаи. Произведение было написано под впечатлением от Шуховской башни. Третья оратория - это пьеса "Из понятного", написанная композитором и математиком Дмитрием Баженовым и связанная с впечатлениями от чертежей архитектора Чарльза Ренфро к его новой работе "Пустой пьедестал", созданной специально к фестивалю на Красной площади Выксы.

Перформанс, по словам организаторов, объединил главные составляющие Выксы: заводскую жизнь, ландшафт и возвышенность духа человека труда.

Цирковой перформанс

Также в субботу на территории Выксунского пассажирского автотранспортного предприятия "Упасала-цирк" из Санкт-Петербурга совместно с местными жителями показал постдраматический цирковой перформанс с музыкальными и экстремальными номерами. Шоу рассказывало о том, как важно быть разными, принимать и любить себя, радоваться жизни во всех ее проявлениях.

Вместе с 40 новоиспеченными артистами из Выксы - спортсменами, стритрейсерами, реперами и участниками Академического народного хора ветеранов - труппа цирка показала шоу в большом ангаре. Представление объединило в себе акробатику, трюки на BMX, автотюнинг и брейк-данс.

О фестивале

Директор фестиваля Федор Павлов-Андреевич рассказал журналистам, что фестиваль 2021 года придумывался на протяжении двух лет, из-за пандемии он задержался. "Фестиваль состоит из большого количества камерных проектов, потому что во времена, в которые мы сейчас живем, делать массовые проекты рискованно. Фестиваль длится несколько уикендов. Новая концепция и философия заключается в том, что мы не делаем просто гастроли, идея в том, чтобы художники, знаменитые люди, гранды мировой современной культуры приезжали в Выксу и проводили здесь время, укоренялись. Мы даже изобрели специальное слово "выксунизация", которое означает только одно - человек врастает здесь корнями, обрастает друзьями, узнает город, дышит его воздухом и со временем из этого получается прекрасный фестивальный продукт", - сказал Павлов-Андреевич.

Фестиваль "Выкса Арт-Овраг" создается местными жителями в соавторстве с выдающимися деятелями культуры со всего мира. Мероприятие проходит в Выксе с 2011 года. За это время паблик-арт, концерты, перформансы, выставки, творческие сообщества и арт-резиденции стали неотъемлемой частью городского ландшафта. В 2021 году фестиваль проходит на протяжении двух уикендов: 27-29 августа и 24-26 сентября.