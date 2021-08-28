Сериальный марафон и старые пленки. Как в Москве проходит акция "Ночь кино"

МОСКВА, 28 августа. /Корр. ТАСС Елена Кульбак/. Акция "Ночь кино" в шестой раз проходит в Москве, однако из-за эпидемиологической обстановки в городе формат работы площадок существенно изменился. О том, какие фильмы показали зрителям в этом году и какие интересные интерактивные зоны организовали на площадках акции, узнал корреспондент ТАСС.

Для любителей кино в этом году были открыты более 120 площадок, среди которых кинотеатры сети "Москино", старейший кинотеатр "Художественный", городские библиотеки, культурные центры, Даниловский рынок и многие другие. Первые сеансы на большинстве площадок начались в 14:00, последний завершится в 00:30. В связи с тем, что в прошлом году акция прошла в онлайн-формате, в этот раз каждый кинотеатр постарался удивить своего зрителя развлекательной программой. Например, перед входом в кинотеатр "Москино Космос" гостям показали цирковое шоу, на котором выступили жонглеры, акробаты, однако и на этом сюрпризы не закончились. Перед началом первого кинопоказа артисты цирка воссоздали на сцене фрагменты фильма "Цирк", которому в этом году исполнилось 85 лет.

"К нам поступило предложение сделать этот прекрасный пятиминутный номер. Подготовка была очень серьезная, в первую очередь мы уделили внимание погружению артистов в атмосферу этого легендарного фильма. Мы специально решили воссоздать кусочек фильма с лозунгом "Мэри верит в чудеса", так как в это непростое время нам всем необходимо верить в чудеса", - сказал ТАСС режиссер номера, руководитель "Арт циркус групп" Евгений Маликов.

Мини-шоу вызвало восторг как у детей, так и у взрослых. На показ фильма "Цирк" пришли более 50 человек. На входе каждому гостю киносети напомнили о необходимости ношения медицинской маски и измерили температуру.

"Выбрала "Звезду", так как этот кинотеатр наиболее близко расположен к дому. Считаю, что начать день с просмотра фильма - это прекрасно. Поэтому, как только узнала, что акция пойдет не в онлайн-формате, а в обычном, прошла регистрацию на сайте", - поделилась с ТАСС участница акции "Ночь кино" Алена Яковлева.

Музыкой встретили зрителей в кинотеатре "Художественный". За 40 минут до начала основной программы в фойе устроили инструментальный концерт. Музыканты исполняли песни советского времени. Выступление никого не оставило равнодушным, и уже спустя пару минут гости разбились по парам и стали танцевать медленный танец. Гвоздем программы в "Художественном" стал киноконцерт "Сила кино", на котором представили музыкальные фрагменты из картин, отразивших подвиг кинематографистов и операторов военного времени, первый полет человека в космос, развитие телевидения. Киноконцерт разделили на три части.

Кинопрограмма акции

Акция "Ночь кино" давно стала для многих горожан и гостей столицы прекрасным способом провести время с семьей за просмотром любимого фильма. Организаторы в этом году сделали обширную программу. Можно было посмотреть как документальное кино, так и картины с пленки.

"Мы выбрали хиты, которые точно понравятся нашим зрителям. Впервые на Речном вокзале мы покажем фильм с пленки "Волга-Волга". Я считаю, что эту картину должны увидеть все", - сказала ТАСС генеральный директор киносети "Москино" Наталья Мокрицкая.

Масштабам программы "Ночи кино" удивилась и актриса Алиса Гребенщикова, которая регулярно не только участвует в акции, но и посещает киносеансы.

"Когда я открыла сайт акции, то очень удивилась, насколько обширна кинопрограмма. У меня разбегались глаза. Здорово, что не только кинопоказы в этом году есть, но и встречи, где после сеанса есть обсуждения - это очень важно и интересно мне как человеку, который связан с кино. Мы планируем вечером сегодня с сыном и нашими друзьями дойти до кинотеатра и тоже стать участниками акции", - сказала она ТАСС.

О новшествах мероприятия

В связи с эпидемиологической обстановкой в Москве на акции впервые организовали COVID-frее зону. Ее сделали на базе кинотеатра "Москино Звезда", где на протяжении всего дня транслировали российский сериал "Пищеблок". Попасть на эту площадку смогли только гости с QR-кодом, который сканировал сотрудник учреждения на входе. Однако спрос на сеансы из-за этого не снизился.

"Максимальное количество, которое допустимо на каждый блок показа, сегодня составляет 60 человек. Сейчас сериал смотрят около 30 человек, но регистрацию на каждый из трех блоков прошли по 60 человек. Так что мы еще ожидаем гостей. Благодаря QR-кодам мы разрешили нашим посетителям находиться без масок", - сказала ТАСС директора кинотеатра "Москино Звезда" Екатерина Долина.

Она добавила, что показ сериала завершится лишь в 21:00, а чтобы гости не заскучали на просмотре, его разделили на три части. В перерывах между просмотрами желающие могли посетить лекции и видеовыставку, а также заглянуть в буфет.

Для тех участников акции, которые хотели пойти на мероприятие с домашними животными, Музей Москвы устроил кинопоказы под открытым небом, куда пускали с собаками. Этой возможностью воспользовались около 10 человек. Соблюдая социальную дистанцию и другие необходимые нормы, москвичи с небольшими собаками посетили документальный фильм "Приют", показ которого был организован в партнерстве с Beat Film Festival. Кинокартина Саскии Губбелс рассказывает о буднях самого большого приюта для домашних животных в Нидерландах.

"Мы потихоньку выбираемся из этой тяжелой ситуации, связанной с коронавирусом. Но эйфории быть не должно. Поэтому мы очень внимательно и детально готовились к акции. Очень серьезным образом пересмотрели формат ее проведения. В этом году она организована более камерно и по-домашнему", - сказал ТАСС руководитель столичного департамента культуры Александр Кибовский.

Он добавил, что акция "Ночь кино" имеет большой спрос и интерес у московской публики. "Когда мы проводили мониторинг, то поняли, что есть большой запрос у аудитории на проведение этой акции. Особенно среди тех, у кого кино является частью их жизни, а не развлечением. Это специалисты, студенты. И лишать их праздника, на мой взгляд, не очень правильно", - отметил Кибовский.