В Москве откроется фестиваль современной хореографии Context Дианы Вишневой

МОСКВА, 29 августа. /ТАСС/. IX Международный фестиваль современной хореографии Context. Diana Vishneva откроется в воскресенье в Москве российской премьерой спектакля FN эстонского Театра танца Fine5. Об этом сообщила пресс-служба смотра.

"В Эстонии это одна из самых известных независимых трупп. Она очень самобытная, экспериментирует с соединением технологий и мультидисциплинарных художников, - отметила художественный руководитель фестиваля, прима-балерина Мариинского театра Диана Вишнева. - На нашем фестивале Fine5 покажет постановку, отражающую эмоции и мысли артистов в период изоляции. Сегодня тема того, как художники трансформируют в творчество свои переживания из-за пандемии, одна из главных".

Показы 29 и 30 сентября пройдут на сцене Школы современной пьесы, 2 сентября труппа представит свою работу на Новой сцене Александринского театра в Санкт-Петербурге.

В афише фестиваля, который продолжится в двух столицах по 4 октября, премьера постановки "Бумажный человек" хореографа Павла Глухова (31 августа, 1 сентября в Москве, 6 сентября в Петербурге). Вишневу в поставленном для нее Алексеем Мирошниченко балете "Шахерезада", а также одноактный спектакль "Шут" москвичи увидят 3-5 сентября, петербуржцы - 9-10 сентября. Обладатель приза зрительских симпатий и награды лучшему танцовщику Конкурса молодых хореографов - 2020 Нурбек Батулла представит 17-18 сентября в Москве и 22 сентября в Петербурге междисциплинарный проект Nafs ("Эго") по мотивам древнетатарской поэмы "Кыйссаи Йосыф" ("История Иосифа"). Испанский коллектив La Veronal покажет футуристический спектакль Pasionaria ("Пассионария") 30 сентября и 1 октября в Москве, 4 октября в Петербурге. Также 29-30 сентября в "Гоголь-центре" в Москве, 3 октября в Каменноостровском театре Петербурга пройдут Вечера современной хореографии.

Параллельная программа фестиваля впервые будет включать звуковую лабораторию для композиторов и постановщиков под руководством композитора, пианистки и театрального художника-технолога из Швейцарии Фредерик Жарабо. "В процессе работы участники создадут междисциплинарные произведения: уникальный танцевальный перформанс и музыкальное сопровождение к нему. Как отмечает сама композитор, занятия будут проходить в формате импровизации, и каждый участник, музыкант или постановщик станет неотъемлемой частью процесса", - рассказали организаторы. Занятия пройдут в Москве 27 и 28 сентября.

Также поклонников балета ждут фотолаборатория израильского фотографа Аскафа Авраама, работающего с хореографом Охадом Наарином и труппой "Батшева", блок танцевальных мастер-классов от хореографов из России, США и Испании. Кинопрограмма фестиваля включает четыре документальных фильма об индустрии танца и культовых фигурах в истории современной хореографии: "Твайла Тарп: В движении", "Без барьеров" о художнике и танцоре Билле Шенноне, который ставил хореографию для шоу Cirque du Soleil, "Галантные Индии: Перезагрузка" о французской танцевальной революции в Парижской национальной опере, "Алвин Эйли: Визионер танца". Кроме того, Context. Diana Vishneva объявил об издании книг о современной хореографии.

О фестивале

Фестиваль Context был создан Дианой Вишневой в 2013 году. Каждый год смотр представляет российскому зрителю мировые премьеры, совместные работы, постановки, заслужившие высокую оценку критиков. Агентство ТАСС выступает информационным партнером проекта.