В Москве пройдет Отборочный тур конкурса органистов имени Таривердиева

МОСКВА, 29 августа. /ТАСС/. Московский отборочный тур XII Международного конкурса органистов им. Микаэла Таривердиева откроется в воскресенье в Российском национальном музее музыки. В нем примут участие музыканты из четырех стран, сообщили ТАСС организаторы.

К участию в московском туре были одобрены 17 заявок органистов из России, Белоруссии, США, Италии, Китая. "Четверо участников из Китая не смогли прилететь", - сказали в пресс-службе, уточнив, что в конкурсе примут участие 13 музыкантов.

Прослушивания будут продолжаться в течение двух дней. Московское жюри возглавит глава департамента органной и церковной музыки Университета Канзаса Джеймс Хигдон.

Ранее отбор в немецком Гамбурге прошли 10 органистов, в американском Лоуренсе - пятеро. "Замечательно, что Микаэл Леонович по-прежнему собирает людей вместе. Несмотря на пандемию участников конкурса очень много, и география конкурса необычайно широкая. Помимо традиционных стран-участниц у нас в этом году впервые участвуют Бразилия, Южная Африка, Куба", - отметила вдова композитора, арт-директор конкурса Вера Таривердиева.

Все прошедшие отбор музыканты встретятся с 3 по 9 сентября в Калининграде, чтобы побороться за главный приз конкурса - янтарного ангела. Призовой фонд составляет 15 тыс. долларов. Нынешний смотр проходит под знаком 90-летия со дня рождения Таривердиева.

Микаэл Таривердиев (1931-1996) - советский и российский композитор, народный артист РСФСР, лауреат Государственной премии СССР, один из самых известных композиторов на всем пространстве бывшего Советского Союза. Автор музыки к 132 фильмам, нескольких опер и балетов, большого числа вокальных циклов, инструментальных концертов. Особое место в его творчестве занимала органная музыка, поэтому международный конкурс органистов его имени - это дань наследию композитора и попытка представить творчество маэстро мировому сообществу. Смотр проводится с 1999 года раз в два года.