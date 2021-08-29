Выставка костюмов к фильму "Конек-Горбунок" открылась на фестивале им. Тарковского

МОСКВА, 29 августа. /ТАСС/. Выставка костюмов Надежды Васильевой-Балабаново и Ольги Михайловой к фильму "Конек-Горбунок" открылась на фестивале имени Андрея Тарковского "Зеркало" в Ивановском музее промышленности и искусства. В экспозиции представлено 35 костюмов, сообщили в воскресенье ТАСС в пресс-службе фестиваля.

"На фестивале им. А. Тарковского "Зеркало" в Ивановском музее промышленности и искусства открылась выставка костюмов Надежды Васильевой-Балабановой и Ольги Михайловой к фильму "Конек-Горбунок". В экспозиции представлено 35 костюмов из киносказки Олега Погодина", - рассказали в пресс-службе.

На поиски материалов для костюмов художницы ездили в Индию - за старинными сари и диковинным текстилем - и в Кострому - на фабрику Третьяковых за образцами льна.

"Задача перед художниками по костюмам была поставлена продюсером фильма Сергеем Сельяновым - создать настоящую сказку сказок. После долгих споров решение было принято: основой художественных образов будут иллюстрации к сказкам Ивана Яковлевича Билибина", - передает пресс-служба слова Васильевой.

При украшении костюмов художники отталкивались от искусства народного лубка - фольклорных картинок сатирического характера. Так, из лубочных сюжетов были взяты изображения коров, львов, чудо-птиц, коней, русалок и других существ, которые были вышиты на кокошниках, сапогах и платьях.

"Я абсолютно убеждена, что выставка может жить и работать отдельно от фильма. Это же не только костюмы: это демонстрация человеческих возможностей, национальной культуры, народных обычаев. Эта выставка побывала во многих городах, и я очень рада, что везде на нее люди приходили семьями, что дети могли увидеть и рассмотреть русский народный костюм, пускай и в такой сказочной форме", - заключила Васильева.

О художниках

Надежда Васильева-Балабанова - российский художник по костюмам, художник, куратор. Обладатель кинопремии "Ника" за лучшую работу художника по костюмам на фильмах "Замок" (1994) и "Матильда" (2017). Работала в качестве художника по костюмам на большинстве фильмов кинорежиссера Алексея Балабанова. Среди других режиссеров, с которыми работала Васильева - Семен Аранович, Владимир Бортко, Игорь Волошин, Олег Ковалов, Рената Литвинова, Василий Сигарев, Рустам Хамдамов и Алексей Учитель.

Ольга Михайлова - российский художник по костюмам. Лауреат кинопремии "Ника" за лучшую работу художника по костюмам на фильме "Матильда". Также работала над костюмами в кинокартинах "Скиф", "Цой" и "Шаман".