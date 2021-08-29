Посвященный теме сказки лекторий открылся на фестивале им. Тарковского в Иваново

МОСКВА, 29 августа. /ТАСС/. Лекторий "Картина мира", посвященный теме сказки как документу, открылся на фестивале имени Андрея Тарковского "Зеркало" в Иваново. Вместе с лекторием также откроется книжная ярмарка, где представят десять ведущих издательства России, сообщили в воскресенье ТАСС в пресс-службе фестиваля.

"В этому году мы в третий раз проводим лекторий "Картина мира", в рамках которого ученые, писатели, поэты и исследователи рассказывают ивановцам и гостям "Зеркала" о важных событиях книжного и просветительского мира. Впервые мы запустили книжную ярмарку и привезли в Иваново десять ведущих издательств России. В этот раз тема лектория совпадает с темой фестиваля - "сказка как документ", - передают в пресс-службе слова куратора лектория и книжной ярмарки на фестивале Сергея Сдобнова.

По его словам, все мероприятия будут связаны со "сказочным опытом". "Будь то лекция по бестселлеру "Опасные советские вещи" или презентация книги о том, как восточная Европа освобождалась от идеологического влияния Советского союза. Даже поэтический вечер Дмитрия Данилова выстроен вокруг жизни как сказки. Наконец, в рамках лектория я представлю свою документальную сказку о том, как почти полностью потерял зрение и частично вернул его", - поделился он.

Лекторий открыл драматург и писатель Дмитрий Данилов, лауреат премии "Золотая маска". Экранизация его пьесы "Человек из Подольска", поставленной на множестве театральных сцен в России, также будет показана на фестивале. В рамках лектория "Картина мира" антрополог Анна Кирзюк прочтет лекцию о страхах советских людей, а кинокритик и писатель Егор Сенников представит книгу "Они отвалились" - сборник, посвященный концу социализма в Восточной Европе.

Часть лектория "Зеркала" всегда посвящена кинематографу, отмечают в пресс-службе. В этот раз киновед Мария Виноградова расскажет о том, как развивалось любительское кино в СССР. А закончится лекторий паблик-током, на котором представители двух важнейших киножурналов - российского "Сеанса" и немецкого Revolver - кинокритик Василий Степанов и режиссер Саския Валькер обсудят "женский номер" Сеанса.

15-й Международный кинофестиваль им. А. Тарковского "Зеркало" проходит в Иваново, Юрьевце и других городах Ивановской области с 27 по 31 августа 2021 года.