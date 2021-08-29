Во Владивостоке открылась интерактивная экспозиция "Третьяковка в движении"

ВЛАДИВОСТОК, 29 августа. /ТАСС/. Спецпроект "Третьяковка в движении" во временном павильоне на набережной Спортивной гавани Владивостока открылся для посетителей в воскресенье, сообщили ТАСС в пресс-службе Транспортной группы FESCO, являющейся генеральным партнером проекта.

"С сегодняшнего дня интерактивная экспозиция на набережной доступна для посетителей. Она работает в рамках культурной программы Восточного экономического форума и будет действовать до 26 сентября", - сообщил представитель пресс-службы.

Мультимедийная экспозиция из восьми залов рассказывает посетителям о Павле Михайловиче Третьякове и коллекции галереи. В интерактивном формате можно будет узнать новое о знакомых всем шедеврах или виртуально попутешествовать по московскому музею. В публичную образовательную программу павильона включили лекционный экспресс-курс "Тысяча лет русского искусства", который расскажет о своеобразии творчества разных эпох: от Средневековья до наших дней.

Программа кинопоказов спецпроекта направлена на знакомство гостей павильона с творческим наследием русских художников, с отдельным фокусом на приморское искусство. Для детской и семейной аудитории запланированы два блока творческих мастерских - "Эксперименты с классикой" и "Игра в авангард", которые помогут понять, как создаются шедевры изобразительного искусства и позволят в игровом формате исследовать художественные материалы и экспериментировать.

Вход на экспозицию свободный. Проект реализуется при поддержке Министерства культуры России, правительства Приморского края и администрации Владивостока. Генеральный партнер проекта - Транспортная группа FESCO.