Академия Михалкова получила свыше 400 заявок от абитуриентов в 2021 году

МОСКВА, 29 августа. /ТАСС/. Более 400 заявок поступило в Академию кинематографического и театрального искусства Н. С. Михалкова в 2021 году, уровень подготовки актеров, которые претендуют на зачисление в эту приемную кампанию, довольно высок. Об этом рассказал журналистам в воскресенье ректор академии Никита Михалков.

Заключительный этап вступительных испытаний в актерскую мастерскую академии завершится 30 августа, финальные прослушивания проходят при участии ректора учебного заведения и худрука мастерской Никиты Михалкова. "Заявок было подано более 400. Мои коллеги ездили по городам и весям, отсматривали актеров, желающих поступить к нам. Я вообще считаю, что лучшая актерская школа - русская актерская школа. <…> То, что я сейчас вижу, - уровень довольно высокий, но у нас очень повышенные требования. Достаточно сказать, что в прошлом году из 400 человек мы приняли 13. В этом году будет, наверное, так же", - сказал Михалков.

Как уточнили в пресс-службе, на актерское отделение седьмой по счету приемной кампании академии заявки подавали абитуриенты из 53 городов России, а также Белоруссии, Украины и Молдавии. Все поступающие имеют законченное высшее профильное образование и опыт работы в профессиональной сфере. По словам Михалкова, преподавателям важно видеть, что человек, несмотря на свой творческий и профессиональный опыт, открыт к чему-то новому.

"Наша академия отличается от многих других учебных заведений очень личностным, индивидуальным подходом к каждому. Это не просто курс, это совсем узкое сообщество, семья, которая в течение года получает невероятный по качеству заряд информации и возможности. Для нас принципиально важно, чтобы каждый, кто заканчивает нашу академию, имел перспективу - в кино, на телевидении, в театре, поэтому мы очень избирательны в отборе", - добавил он.

Ранее академия уже огласила списки абитуриентов, рекомендованных к зачислению в новом учебном году в продюсерскую и режиссерскую мастерские. Худруками этих направлений выступают продюсер Леонид Верещагин и режиссер Владимир Хотиненко.

Академия кинематографического и театрального искусства Н. С. Михалкова, созданная в 2015 году, реализует программы профессиональной переподготовки актеров, кинорежиссеров, продюсеров в рамках имеющейся квалификации. Обучение для студентов является бесплатным.