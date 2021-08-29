Российский короткометражный фильм Дарьи Биневской представили на фестивале в Италии

РИМ, 29 августа. /Корр. ТАСС Вера Щербакова/. Короткометражный фильм молодого российского режиссера Дарьи Биневской "Меня зовут Петя" представили на Фестивале искусств в городе Кальви-дель-Умбрия. Специальный показ ленты состоялся в субботу вечером в рамках программы лучших итальянских короткометражек, которая включала фильм Anne, лауреата итальянской премии "Давид ди Донателло".

Лента уже побывала на более чем 100 фестивалях в России и за рубежом, в том числе в Италии. В копилке режиссера, выступившей также автором сценария, продюсером и монтажером, есть несколько наград за эту работу. Среди них - золотой диплом фестиваля "Золотой витязь", премии за лучший короткометражный фильм на "Алых парусах Артека", фестивалях "Лампа", "Человек, познающий мир", "КиноStart", "Сталкер", награды на смотрах "Святой Владимир" и "Лучезарный ангел", а также премии фестивалей короткометражных фильмов в Милане, Брешии, Трентино и Лионе (Франция).

Третий год в рамках Фестиваля искусств в Кальви проходит программа короткометражных фильмов из конкурса премии Ассоциации иностранной прессы в Италии "Золотой глобус". Впервые афиша была расширена на иностранные картины, и открыл международную часть российский фильм. Российское кино в этом году занимает важное место на международных смотрах. На Венецианском фестивале, который начинается через несколько дней, будут представлены две российских ленты, в том числе "Капитан Волкогонов бежал" Алексея Чупова и Наташи Меркуловой в основном конкурсе.

Короткометражки Кальви

Город Кальви в 60 км к северу от Рима с этого года стал центром производства короткометражного кино. Это связано с "переездом" в Умбрию премии "Роберто Росселлини". Она была учреждена на базе Каннского фестиваля в 1990-х годах, но позже по воле сына итальянского режиссера (1906-1977) Ренци Росселлини переместилась в Италию и вручалась на фестивале в Майори, где Росселлини проводил съемки эпизодов своих картин.

Премия присуждается трем лучшим сценариям, по которым снимаются короткометражные картины именно в том месте, где она вручается. Как ТАСС рассказал советник по культуре городского совета Кальви Франческо Вердинелли, в августе прошли съемки трех фильмов, а в рамках Венецианского кинофестиваля будут представлены эти проекты. "Потом специальные показы состоятся в Кальви, и мы работаем над тем, чтобы эти фильмы были включены в программу Римского кинофестиваля", - сообщил Вердинелли. Он выступает художественным руководителем фестиваля, который проходит в Кальви в шестой раз. "Этот проект является конкретным примером реализации видения культуры как инструмента диалога, солидарности, мотора жизни, что особенно важно для небольших городов. И мы продолжаем его, стремясь как можно больше расширить горизонты", - сказал Вердинелли.

Леонардо и Кальви-дель-Умбрия

Согласно последней версии, которую среди прочих поддерживает искусствовед Витторио Сгарби, на рисунке Леонардо да Винчи "Пейзаж с рекой" изображены окрестности Кальви. Этой теме была посвящена научно-популярная конференция в рамках фестиваля. Рисунок, датированный 1473 годом, хранящийся в графической коллекции Галереи Уффици, долгое время считался первой атрибутированной работой гения Возрождения, пока в 2017 году не было обнаружено подписанное художником двумя годами раньше изображение архангела Гавриила.