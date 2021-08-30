Театр Джигарханяна представит четыре премьеры до нового года

МОСКВА, 30 августа. /ТАСС/. Театр Армена Джигарханяна покажет в новом сезоне четыре премьеры, в том числе музыкальный спектакль для семейного просмотра, сообщили ТАСС в пресс-службе театра.

"Мы должны выступить мощно, сильно, провокационно. Будем в полную силу задействовать те рычаги, которые дает нам искусство: уровень репертуара, правильный выбор пьес и форм, сегодняшний язык. Я настроен позитивно и решительно. У театра уже есть большие ресурсы, нам нужно только приумножить и развить их, чтобы вывести качество и уровень постановок на совершенно другую высоту", - привели в пресс-службе слова художественного руководителя театра Сергея Газарова.

Сезон планируется открыть 3 октября - в день рождения легендарного актера, режиссера, педагога, народного артиста СССР Армена Джигарханяна (1935-2020), имя которого носит театр. Первой премьерой сезона 3 октября на малой сцене на Спортивной станет спектакль "История любовная" в постановке Виталия Салтыкова по одноименной повести Ивана Шмелева. В постановке задействованы молодые артисты. А в день рождения Шмелева, 4 октября, запланирован второй премьерный показ.

Как говорит Салтыков, в "Истории любовной" автор очень точно рисует переживания, от которых многие хотят откреститься. "Я вижу эту историю очень современной. Потому что наше общество сейчас стало стесняться чувствовать, любить, быть отвергнутым, уязвимым, а значит быть настоящим. Этой постановкой мы хотим возвратить зрителя к искренности, которая необходима, чтобы развиваться и быть человеком", - привели в пресс-службе высказывания режиссера.

В конце октября зрителей ждет премьера на большой сцене, которую готовит Газаров. Он выпустит спектакль "Балалайкин и Ко" по роману Михаила Салтыкова-Щедрина "Современная идиллия". К работе над спектаклем Газаров пригласил известного сценографа Владимира Арефьева и художника по костюмам Марию Боровскую. В спектакле будут задействованы Сергей Чонишвили, Анна Уколова, Сергей Серов, Анатолий Кот, Сергей Климов, Андрей Анкудинов и другие.

В начале декабря на большой сцене зрителей ждет спектакль по пьесе Родиона Овчинникова "Тремя этажами выше". Его также выпускает Сергей Газаров. Актрисы Инга Оболдина, Анна Уколова и Мария Железнова расскажут злободневную историю трех подруг, которые твердо верят в то, что главное предназначение женщины - любить.

Спектакль для детей

Под Новый год на большой сцене театра выйдет премьера музыкального спектакля для детей и родителей, название которого пока не оглашается.

"Дети - самый сложный зритель. Они включаются в спектакль куда охотнее взрослых, но и потерять эту связь также легко. Поэтому к выбору артистов и постановочной части для этого проекта мы относимся очень ответственно. Нельзя забывать и про язык. Дети сейчас разговаривают на своем особенном наречии и нам нужно подстраиваться. Нужно хулиганить на сцене! Что мы и планируем сделать под Новый год", - рассказал Газаров.