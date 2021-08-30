Под Тверью после реконструкции откроют музей, основанный племянником поэта Гумилева

ТАСС, 30 августа. Открытие Бежецкого музея, основанного в Тверской области в 1918 году племянником поэта Николая Гумилева - Николаем Сверчковым, состоится в сентябре после реконструкции аварийного здания, сообщила ТАСС гендиректор Тверского государственного объединенного музея Ирина Репина.

"В сентябре откроем новую экспозицию в Бежецком литературно-мемориальном и краеведческом музее. Это знаковая ситуация: этот музей из-за аварийной ситуации был закрыт с 2012 года. Заканчиваем работу над экспозицией и в середине сентября открываем музей", - сказала она.

Репина уточнила, что власти региона выделили на реконструкцию зданий музея более 80 млн рублей. Музей состоит из двух зданий, в сентябре будет открыто первое из них, в 2022 году - второе. "В первом здании экспозиция посвящена выдающимся землякам Бежецкой земли - Василию Васильевичу Андрееву и Вячеславу Яковлевичу Шишкову. В музее большое число мемориальных вещей и Андреева, и Шишкова, большая коллекция народных инструментов XIX-XX веков", - добавила гендиректор музея.

Василий Андреев (1861 - 1918) - русский музыкант, организатор и руководитель первого в стране оркестра русских народных инструментов, композитор, балалаечник-виртуоз. Вячеслав Яковлевич Шишков (1873 - 1945) - русский советский писатель, инженер, автор романов "Ватага", "Угрюм-река", путевых очерков "По Чуйскому тракту", рассказов "Чуйские были", "Сибирский сказ" и других произведений.

Бежецкий музей состоит из двух частей - краеведческого и литературно-мемориального музеев - и расположен в бывшем здании городского училища: первый музей основан 1 марта 1918 года Николам Сверчковым, племянником поэта Николая Гумилева, второй является литературно-мемориальным и посвящен известным уроженцам Бежецка писателю Вячеславу Шишкову и музыканту Василию Андрееву. В качестве государственного музея они объединены и открыты в 1973 году. Тверской государственный объединенный музей создан в 1977 году на базе Тверского краеведческого музея, основанного 155 лет назад. В объединенный музей входит 31 филиал в 27 муниципалитетах Тверской области, в нем насчитывается около 1 млн единиц хранения, ежегодно его посещают около 354 тыс. человек.