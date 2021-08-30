В Красноярске построят центр трансплантации костного мозга

МОСКВА, 30 августа. /ТАСС/. Центр трансплантации костного мозга построят в Красноярске на базе краевого центра охраны материнства и детства, сообщили ТАСС в благотворительном фонде "Подари жизнь", учрежденном актрисой Чулпан Хаматовой.

"Строительство межрегионального трансплантационного центра в Красноярске будет вестись на деньги федерального и регионального бюджетов, а также с помощью благотворительных пожертвований. Общая стоимость проекта оценивается в 353,4 млн рублей", - сказали в фонде.

По словам представителя благотворительной организации, фонд уже помог проекту на 43 млн рублей. На эти средства была подготовлена проектная документация, закуплено медицинское оборудование и реагенты, врачи и сотрудники центра прошли обучение.

О сроках завершения строительства не сообщили. По данным представителям фонда, учредитель фонда Хаматова и президент организации Екатерина Шергова встретились с губернатором края Александром Уссом, министром здравоохранения региона Борисом Немиком и главврачом центра охраны материнства и детства Вадимом Яниным, чтобы дать старт строительству центра.

Красноярское отделение трансплантации костного мозга будет состоять из пяти стерильных боксов и двух палат интенсивной терапии, что позволит проводить до 40 пересадок в год. Это полностью удовлетворит потребность в трансплантациях для пациентов из Красноярского края и частично - для детей из близлежащих регионов Сибирского федерального округа.

Для многих детей, страдающих онкологическими и гематологическими заболеваниями, трансплантация костного мозга - единственная возможность вылечиться и вернуться к нормальной жизни. В России медики способны делать пересадки костного мозга на мировом уровне, но существует недостаток коек и отсутствие таких отделений. Всего в России трансплантацией костного мозга занимаются восемь клиник, в основном в Москве и Санкт-Петербурге. В прошлом году в них сделали 740 "детских" трансплантаций при ежегодной потребности порядка 1,2 тыс. таких операций.