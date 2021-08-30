Театр "Новая опера" откроет сезон посвящением Стравинскому и Прокофьеву

МОСКВА, 30 августа. /ТАСС/. Московский театр "Новая опера" им. Е. В. Колобова откроет 31-й по счету сезон концертами 14 и 15 сентября, отдавая дань памятным датам музыкальной истории. Об этом сообщили ТАСС в понедельник в пресс-службе театра.

"Программы построены вокруг важных юбилейных и памятных дат музыкальной истории, объединены универсальными образами-символами, мифологемами, размышлениями о глобальных, внеисторических сюжетах", - рассказали в "Новой опере".

Так, первым концертом театр отдаст дань 50-й годовщине смерти композитора Игоря Стравинского, исполнив его оперу-ораторию "Царь Эдип". Также в этот вечер прозвучит первый акт оперы "Орлеанская дева" Петра Чайковского. "Принципиально важно, что театр начинает сезон именно с русской музыки, - подчеркнули в коллективе. - Для открытия выбраны монументальные произведения, которые стали частью огромного, длительного процесса осмысления в русском искусстве важнейших архетипов европейской культуры".

Второй вечер, открывающий сезон, даст старт симфоническим программам "Новой оперы" и циклу к 130-летию Сергея Прокофьева. Прозвучат сюита из его балета "Стальной скок", Четвертый концерт для фортепиано с оркестром, Четвертая симфония. Сольную партию в фортепианном концерте исполнит одна из ведущих южнокорейских пианисток Йол Юм Сон. Оба вечера за дирижерским пультом - новый главный дирижер и музыкальный руководитель театра Валентин Урюпин.

В грядущем сезоне "Новая опера" готовится представить впервые в России оперу Эриха Корнгольда "Мертвый город" (14 апреля 2022 года), а также "Стиффелио" Джузеппе Верди (8 июля 2022 года). В театре открывается новый проект - "Dance резиденция".