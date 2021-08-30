Воспитанники сильнейших балетных школ России выступят на "Чайковский pas" в "Сириусе"

ТАСС, 30 августа. Премьер Мариинского театра Игорь Колб представит в образовательном центре "Сириус" молодежный творческий проект "Чайковский pas", в котором примут участие более 90 воспитанников сильнейших балетных школ страны. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе "Сириуса" в понедельник.

"Более 90 лучших студентов ведущих балетных школ страны исполнят фрагменты знаменитых балетных партий выдающегося русского композитора. <…> Автор и руководитель проекта - Заслуженный артист России, премьер Государственного академического Мариинского театра Игорь Колб. К премьере молодых танцовщиков готовили хореограф-постановщик Государственного академического Мариинского театра Дмитрий Пимонов и преподаватель кафедры классического танца Московской государственной академии хореографии Екатерина Трунина", - рассказал собеседник агентства.

По словам автора проекта, подготовка к проекту началась в феврале, а к репетициям приступили в "Сириусе" за три недели до премьеры, которая состоится 31 августа.

"Существует много спектаклей, включающих фрагменты этих балетов, но тематического проекта, где была бы использована только музыка Петра Ильича, еще не ставили", - добавил он.

В постановке, помимо танцевальной программы, запланировано сценическое оформление - это световое шоу с мультимедийными декорациями. К каждому номеру была придумана своя проекция.

Образовательный центр "Сириус" был открыт фондом "Талант и успех" в 2015 году по решению президента Российской Федерации Владимира Путина, возглавляющего его попечительский совет. Цель работы образовательного центра "Сириус" - раннее выявление, развитие и дальнейшая профессиональная поддержка детей, проявивших выдающиеся способности в области искусства, спорта, естественнонаучных дисциплин. В "Сириус" ежемесячно приезжают до 800 детей в возрасте от 10 до 17 лет из всех регионов России.