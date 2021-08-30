Эксперт: в российском кино наступает эпоха реальной конкуренции с Голливудом

МОСКВА, 30 августа. /ТАСС/. Российская киноиндустрия входит в новую стадию своего развития, когда уровень организации съемочных процессов и использование современных технологий, в том числе отечественных, позволяет успешно конкурировать с американским кинематографом. Такое мнение высказала в понедельник корреспонденту ТАСС киноэксперт, основатель и главный редактор журнала "Кинорепортер" Мария Лемешева, отметившая, что эта тенденция подтверждается кассовыми сборами, сопоставимыми с голливудскими.

"Сегодня уже с уверенностью можно говорить о наступлении новой эпохи в истории отечественной киноиндустрии. Мы можем выстраивать съемочные процессы, использовать передовые технологии и разрабатывать собственные - для производства фильмов, которые могут конкурировать с Голливудом", - заявила Лемешева.

По ее словам, российское кино уже совершило впечатляющий рывок, кассовые сборы зачастую достигают уровня самых успешных голливудских фильмов. Это происходит благодаря тому, что создатели фильмов понимают: кино - это не только компьютерная графика, но и методы съемки, производственные решения, грамотно выстроенная работа, отмечает Лемешева.

В России в 2021 и 2022 годах наибольшие кассовые сборы были именно у отечественных фильмов, подчеркнула эксперт. Это "Последний богатырь: Корень зла" ($28,7 млн) и "Лед 2" ($19,9 млн), высокие позиции заняли также "Конек-Горбунок" ($15,5 млн), "Непосредственно Каха!" ($7,8 млн), "Пара из будущего" ($7,1 млн).

"Особенно отмечу фильм-катастрофу "Огонь": за весь срок проката он собрал $12,7 млн, что немногим меньше, чем зрители отдали "Доводу" ($13,2 млн). А ведь боевик Кристофера Нолана - это первый большой посткарантинный голливудский релиз, которого ждали зрители по всему миру, в том числе и в России", - отметила Лемешева.

Эксперт перечислила главные, по ее мнению, тренды современного российского кинопроизводства: это переход части производственных процессов в онлайн (в частности, речь о работе режиссера-постановщика, режиссера монтажа, оператора-постановщика, звукорежиссера), использование VR и AR, применение дипфейка. "Над развитием уровня нашего кино постоянно работают российские продюсеры, программисты, юристы, художники, специалисты по звуку. Так что через небольшое время другие государства будут покупать у нас не только фильмы, но и технологии для их изготовления", - считает кинокритик.