Акция "Ночь кино" собрала около 500 тыс. зрителей

МОСКВА, 30 августа. /ТАСС/. Показы VI Всероссийской акции "Ночь кино", которая состоялась 28 августа, собрали порядка 500 тыс. зрителей. Об этом сообщила в понедельник пресс-служба Министерства культуры РФ.

"Зрителями кинопоказов в рамках акции стали порядка 500 тыс. человек. Сеансы прошли с соблюдением всех рекомендаций Роспотребнадзора по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции", - отметили в министерстве.

Акцию поддержали 78 регионов России, к ней присоединились около 4 тыс. площадок - кинотеатры, открытые медиапространства, дома культуры, библиотеки и музеи. Больше всего зрителей приняли площадки в Краснодарском крае, Московской области, Ставропольском крае, Свердловской области, Красноярском крае и Кемеровской области, уточнили в пресс-службе.

Участники акции могли посетить показы трех российских фильмов: "Огонь" Алексея Нужного, "Пальма" Александра Домогарова-младшего, "Конек-Горбунок" Олега Погодина.