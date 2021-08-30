Покрас Лампас отмыл окно рядом со своей работой "Теория разбитых окон" в Екатеринбурге

ЕКАТЕРИНБУРГ, 30 августа. /ТАСС/. Художник-каллиграфист Покрас Лампас устроил перформанс в Екатеринбурге в рамках фестиваля "Карт-бланш" и отмыл окно рядом со своей новой работой "Теория разбитых окон" на здании, где в XIX веке находилась типография Александры Мерной.

Работа "Теория разбитых окон" представляет из себя каллиграфию на фактурном окне старинного здания.

"Если коротко, то теория разбитых окон гласит, что если в неблагоприятном районе есть дом, в котором разбито окно, то в этом доме появится криминогенная обстановка, и она будет только ухудшаться. <…> Сегодняшний перформанс следующий - я предлагаю вместе определить, какую часть этого дома мы можем избавить от надписей или каких-то элементов", - сказал художник.

Далее он предложил собравшимся на выбор два окна - одно со своей работой "Теория разбитых окон", другое с подписью неизвестного авторства, также был вариант отмыть оба окна. Голоса собравшихся (около 60 человек) были отданы в пользу того, чтобы сохранить работу Лампаса и отмыть другое окно.

В ходе работы художник заметил, что хотя окно становится чище, оно местами разбито. Он нашел среди собравшихся добровольцев, которые согласились взять на себя замеры и контроль по замене стекол, а сам пообещал оплатить работу. Также он намерен связаться по этому вопросу с девелопером "Брусника", который выкупил здание.

Покрас Лампас (Арсений Пыженков) - основатель направления в искусстве на основе каллиграфии - calligrafuturism. За последние годы стал участником стрит-арт проектов, персональных и групповых выставок в России и за рубежом. В 2015 году создал самую большую каллиграфическую роспись в мире на крыше бывшего завода "Красный Октябрь" в Москве.

О фестивале

"Карт-бланш" - независимый фестиваль уличного искусства, который работает без спонсоров и партнеров. За несколько лет проведения в нем приняли участие более 70 художников. Первый "Карт-бланш" попал в шорт-лист премии им. Сергея Курехина 2018 года в номинации "Лучший фестиваль современного искусства".